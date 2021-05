Hrubec už počítá dny, kdy se dostane za rodinou. Do 6. června v bublině ale vydržím, slibuje

Willovi při zápase s Británií (6:1) kryl záda ze střídačky Kváča. Koukat se na hokej jen z hlediště sice nebylo pro Hrubce nic příjemného, ale bral to tak, že celá věc splnila účel. „Pro mě je daleko horší sedět jen na tribuně a bezmocně koukat, než když sleduju zápas alespoň střídačky. Když jste ale brankář číslo dvě, tak máte hlavu zapojenou do zápasu a tady šlo opravdu o to úplně vypnout," říkal.

Relaxace za stolem

Sám na sobě cítil, že si během víkendu dobře odpočinul. Ráno před snídaní šel s týmem ještě normálně na poradu. „Podíval jsem se, co na Brity chceme hrát, ale pak už jsem měl program jako další nehrající hráči. Dali jsme si ping pong, u něj přemýšlíte nad úplně jinými věcmi, než je hokej. S Adamem Musilem jsme ve čtyřhře rozdrtili Zohyho s Ráďou. Neměli vůbec šanci," smál se Hrubec.

„Slyšel jsem, že golmanský parťák Vílík se vytahuje, jak mu to za stolem jde, ale já se cítím s pálkou dost silný, tak ho budu muset asi vyzvat. Jen nevím, jestli na to najdeme čas, teď máme před sebou dva zápasy ve dvou dnech," doplnil gólman.

Při dnešním důležitém střetnutí proti Dánsku si musí dát pozor na Nicklase Jensena, který hattrickem sestřelil Švédy a s bilancí 4+3 patří mezi nejlepší v kanadském bodování šampionátu. „Ptal jsem se na něj Sklendy, který s ním hraje v Jokeritu a říkal, že má opravdu výborné zakončení. Hlavně se prý snaží pálit z každé pozice," mínil Hrubec, jehož volný víkend vrcholil tím, že si s ostatními reprezentanty mohli v neděli užít teprve podruhé večeři mimo hotel Radisson Blu.

Hokejisty znovu odvezli autobusem do uzavřeného rezortu u Baltského moře, což je v celé bublině jediná změna povoleného přesun jen mezi hotelem a halami. „Je to na krásném místě, kousek od pobřeží a projíždí se lesem, kde jsou nejhezčí vily, které jsem kdy viděl. Přesně styl, který se mi líbí. Bylo skvělé, že jsme mohli takhle vypadnout z hotelu. Navíc na rozdíl od úterního deště nám přálo i počasí, dokonce jsem si vzal i sluneční brejle," usmíval se Hrubec.

Šimon Hrubec na tréninku národního týmu

Vít Šimánek, ČTK

Z terasy volá domů

Také změna jídelníčku byla vítaná. „Máme na hotelu i možnost pokojové služby, kde je jinak dost stereotypní nabídka rozšířená o další tři jídla. Ta už jsem taky protočil," neskrýval Hrubec, že se těšil na raut v přírodě obsahující steaky a masa ve stylu barbecue gril.

Pobyt v bublině označil za dost ubíjející. „Z hotelové terasy, kde máme takový krátký výběh, často volám domů. Je skvělé vidět moje nejbližší až při videohovoru. Počítám tady už každý den, abych už mohl odjet za nimi. Během sezony KHL jsem nebyl s rodinou pět měsíců, teď to bude zase měsíc," krčil rameny český brankář.

„Je to tady právě kvůli té izolaci celé všelijaké, ale nefňukám. Přijeli jsme kvůli hokeji a všechny týmy to mají stejné. Určitě chci ale setrvat v bublině až do 6. června," přál by si Hrubec vydržel na šampionátu až do posledního dne, kdy se budou v Rize rozdávat medaile.