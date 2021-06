Recept na Finsko? Také dokáží chybovat, když se na ně vyvine tlak, říká Šulák

Společně s Dominikem Kubalíkem je nejlepším českým střelcem na šampionátu v Rize trochu nečekaně obránce Libor Šulák. Po dvou gólech Britům obstaral i vítěznou trefu proti Slovensku. A nikdo by se na něj nezlobil, kdyby si připsal čtvrtfinálovou branku v duelu s Finy. „Když cítím, že mi to lepí, tak se snažím puky co nejvíc posílat na bránu," tvrdí.

Před šampionátem dal Šulák za 32 zápasů v reprezentaci pouhé dvě branky, v Rize už stihl v sedmi duelech přidat další tři. Dobře ale ví, že jeho hlavním úkolem ve čtvrtek večer bude zabraňovat gólům soupeře, kterého tentokrát dobře zná. „Finové jsou urputní a bojují, to mají ve své mentalitě," uvažuje Šulák, jenž v tamní lize odehrál tři z posledních čtyř sezon.

„O finských hokejistech platí, že jsou na ledě extrémně pracovití a skvělí bruslaři, ale v tom se jim chceme a věřím, že i dokážeme vyrovnat," soudí Šulák aktuálně působící v Kärpätu Oulu. Předtím oblékal i dresy Lahti a Kouvoly.

Žádného současného ani dřívějšího spoluhráče ale dnes proti sobě mít nebude. „Z ligy se mi vybavují hlavně šikovní mladí útočníci, třeba Lundell z IFK. Ještě mu není dvacet, ale je to prakticky hotový hokejista. Rychlík s čichem na góly. Má skvělou koncovku a hodně těžko se brání," přemítá.

Zkušenosti i výborná obrana

Finové mají v sestavě osm hráčů, kteří byli u titulu před dvěma lety v Bratislavě. Navíc na letošním šampionátu ještě nedostali od nikoho víc než dva góly. „Hrají celý turnaj dobře z defenzivy, mají slušně zahuštěné střední pásmo a snaží se s pukem rychle otáčet hru. Na to si musíme dát bacha," uvažuje Šulák, jenž zažil už dvě prohraná čtvrtfinále na mistrovství světa.

V Paříži před čtyřmi lety s Ruskem 0:3 a o rok později v Herningu s USA 2:3, o to větší touhu má, aby třetí pokus projít branou čtvrtfinále byl úspěšný. „Více než tíhu zápasu o všechno pociťuji motivaci. Každý touží po medaili, to je hnací motor pro všechny hráče," míní Šulák.

Na cenný kov z MS česká reprezentace čeká už devět let. V Rize má v kabině jako motivační prvek vyvěšené vzpomínky na dřívější triumfy a Šulák by rád prožil něco podobného. „Třeba tam budu taky vylepený jednou, až budou hrát mladší kluci. Každý touží po úspěchu, o tom se asi nemusíme bavit. Nestačí si ale jen říct, že teď jsme teď řadě my, musíme proto něco udělat."

Na čtvrteční klíčový duel se těší. „Nějaká zdravá nervozita před zápasem asi bude, ale jakmile se poprvé hodí puk na led, přestanete myslet na věci kolem a soustředíte se jen na každý střídání. Musíme začít od začátku maximálně zodpovědně, snažit se určovat tempo zápasu. Finové také dokáží chybovat, když se na ně vyvine tlak. Naopak my jsme si tady už ověřili, že když se daří, máme pak i větší jistotu na hokejkách," přemítá Šulák.

Je to už docela náročné, říká Šulák

Češi budou hrát čtvrtfinále v hlavní Riga Areně, kde si dnes také poprvé zatrénovali. „Hala je trošku větší, furt tam ale byly prázdné tribuny, bylo to podobné jako v té první. Uvidíme, až dáme zápas s fanoušky, jestli tam nějací budou," naznačuje Šulák, jenž se do utkání v hotelové bublině bude snažit co nejvíc relaxovat.

„Pustíme si nějaký film, odpočineme, je to už docela náročné. Malý prostor, jak se vyvětrat je na hotelové terase. V dnes zápasu si dám dobrou snídani a po rozbruslení si půjdu na chvilku lehnout. Moc nespím, ale když se hraje takhle pozdě, zavřu oči, aby si tělo i mysl odpočinuly. Ale maximálně tak na hodinku," líčí Šulák a doufá, že si ve čtvrtek pozdě večer v dobré náladě dopřeje i svůj oblíbený seriál Ordinace v růžové zahradě. „Bude nový díl, už se celá série blíží ke konci, tak si ho hned po zápase pustím," míní.