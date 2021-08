Když ani Stanley Cup opět nestačí... Pastrňák je zase králem, trumfnul i kumšt Jágra

Bitva o triumf ve Zlaté hokejce udělované nejlepšímu českému hráči sezony se letos smrskla jen mezi ně dva. Ondřej Palát, nebo David Pastrňák? Třicetiletému útočníkovi Tampy Bay nakonec k vítězství nepomohla ani obhajoba Stanley Cupu, za o pět let mladším forvadem Bostonu zaostal o 20 bodů. Pastrňák získal trofej už popáté v řadě, což se dosud nikomu nepodařilo!

Kdy jindy už si mohl dělat Palát větší nároky na 76 centimetrů vysokou a 25 kilogramů vážící bronzovou trofej než letos... Po roce znovu slavil s Blesky Stanley Cup, navíc patřil k jejich klíčovým hráčům.

Stejně to nestačilo. Byť hodně těsně, o pouhých dvacet bodů. „Nemrzí to, jsem rád i za druhé místo. Moc si cením toho, že jsme dokázali vyhrát dvakrát za sebou Stanley Cup," odmítal Palát, který překonal své dosavadní osobní maximum (3. příčka z roku 2015), že by byl z druhého místa skleslý.

Elitní desítka ankety Zlatá hokejka 2021. 1. David Pastrňák Boston/NHL 492 hlasů 2. Ondřej Palát Tampa Bay/NHL 472 3. David Krejčí Boston/NHL 338 4. Martin Nečas Carolina/NHL 300 5. Dominik Kubalík Chicago/NHL 255 6. Dmitrij Jaškin Dynamo Moskva/KHL 246 7. Jakub Voráček Philadelphia/NHL 239 8. Filip Hronek Detroit/NHL 231 9. Jakub Vrána Washington, Detroit/NHL 151 10. Vítek Vaněček Washington/NHL 136

Naposledy byl takhle napínavý souboj k vidění před sedmi lety, kdy jej svedli dnes spoluhráči z Kladna Jaromír Jágr s Tomášem Plekancem. Tehdejší útočník New Jersey svého kamaráda z Montrealu zdolal jen o osm bodů...

Ani zisk Stanley Cupu Ondřeji Palátovi na Zlatou hokejku nestačil.

Český hokej

Přesto se Pastrňákův triumf jako nezasloužený označovat nedá. Kvůli operaci kyčle sice zmeškal úvodní tři týdny sezony NHL, přesto byl v základní části nejproduktivnějším Čechem, z nichž si jako jediný dokázal udržet průměr bodu na zápas. V play off se ale jeho Boston poroučel už v semifinále Východní konference.

Pastrňák ovládl Zlatou hokejku už popáté v řadě, čímž překonal počin Jaromíra Jágra z let 2005 až 2008 a v celkovém počtu prvenství se vyrovnal druhému Dominiku Haškovi. Aby se však vyrovnal rekordmanovi Jágrovi, musel by českým hokejistům kralovat ještě sedmkrát...

Další pořadí: 11. Jan Kovář (Zug/Švýc.) 168 12. Tomáš Hertl (San Jose/NHL) 160 13. Hrubec Šimon (Omsk/KHL) 138 14. Matěj Stránský (Třinec) 90 15. Pavel Zacha (New Jersey/NHL) 77 16. Milan Gulaš (Plzeň) 44 17. Tomáš Hyka (Čeljabinsk/KHL) 42 18. Jan Rutta (Tampa Bay/NHL) 41 19. Jakub Kovář (Jekatěrinburg/KHL) 32 20. Roman Červenka (Rapperswil/Švýc.) 26 21. Flek Jakub (Karlovy Vary) 24 22. Radko Gudas (Florida/NHL) 23 23. Martin Růžička (Třinec) 22 24. Filip Zadina (Detroit/NHL) 19 25. Michal Řepík (Sparta) 17 26. Petr Mrázek (Carolina/NHL) 14 27. Radan Lenc (Liberec) 12 Michal Špaček (Třinec) 12 Jakub Zbořil (Boston/NHL) 12 30. David Šťastný (Mladá Boleslav) 10 31. David Rittich (Toronto/NHL) 8 32. Michal Birner (Liberec) 7 Roman Will (Čeljabinsk/KHL) 7 34. Dominik Lakatoš (Vítkovice) 6 Petr Vrána (Třinec) 6 36. Lukáš Dostál (Ilves Tampere/Fin.) 5 Viktor Hübl (Litvínov) 5 Tomáš Zohorna (Chabarovsk/Pardubice) 5 39. Daniel Vladař (Pardubice/Providence) 4 40. Oscar Flynn (Mladá Boleslav) 2 Jiří Sekáč (Omsk/KHL) 2 David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL) 2 Vladimír Sobotka (Sparta) 2 44. Dominik Furch (Dinamo Minsk/KHL) 1 Filip Chytil (NY Rangers/NHL) 1

Letošní výsledky byly nebyly vyhlášeny na samostatném galavečeru, ale ve speciálním předtočené pořadu České televize. Vedení hokejového svazu se k tomuto kroku rozhodlo s ohledem na prodloužení sezony a termínovým možnostem hráčů. Pastrňák tak Zlatou hokejku zatím nepřevzal, svaz věří, že k tomu dojde ještě před startem nové sezony.

Až druhé kolo hlasování vyneslo mezi desítku nejlepších Davida Krejčího. Vítěz ankety z roku 2013, který pro příští sezonu vyměnil Boston za extraligovou Olomouc, se jedenáctou účastí v Top 10 zařadil na třetí příčku v historii za Jaromíra Jágra (24) s Dominikem Haškem (16).

Martin Nečas skončil ve Zlaté hokejce čtvrtý, nejvýše ve své kariéře.

Český hokej

Nejlepšího umístění v dosavadní kariéře dosáhli v letošním ročníku ankety kromě Paláta i Martin Nečas (4.), Dmitrij Jaškin (6.) a nováček mezi nejlepšími; brankář Vít Vaněček (10.).

Doprovodné ankety: Nejlepší junior David Jiříček (Plzeň) Nejlepší hokejistka Kateřina Mrázová (Brynäs/Švéd.) Nejlepší para hokejista Radek Zelinka (Sharks Karlovy Vary)

Nejlepší hokejistkou se v roce 2021 stala Kateřina Mrázová (švédské Brynäs), nejlepším juniorem David Jiříček (Plzeň) a nejlepším para hokejistou Radek Zelinka (Sharks Karlovy Vary).

David Jiříček byl vyhlášen nejlepším juniorem.

Český hokej

Zlatou hokejku, jejíž první ročník proběhl v roce 1969, vyhlašují Český hokej a agentura BPA. Hlasují v ní trenéři Českého hokeje, trenéři národního týmu, mládežnických reprezentací a klubů nejvyšší soutěže spolu s novináři, kteří se věnují lednímu hokeji.

Uzávěrka prvního kola byla v březnu po skončení základní části extraligy, uzávěrka druhého v červnu po MS a uzávěrka rozhodujícího kola, do nějž postoupila desítka nejlepších, přičemž hlasy z úvodních částí se nezapočítávaly, po skončení Stanleyova poháru. Celkem hlasovalo v prvním kole 53, ve druhém kole 51 a v závěrečném třetím kole 52 hokejových odborníků. Alespoň jeden hlas získalo v letošním 53. ročníku ankety 45 hokejistů.