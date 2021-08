Voráček nesdílí olympijský optimismus: Jsem skeptickej. Přijde výmluva, což mě bude hrozně mrzet

Podívají se na zimní olympiádu do Pekingu i hvězdy z NHL, jak tomu bylo od Nagana 1998 i na následujících čtyřech ZOH, nebo stejně jako před třemi lety v jihokorejském Pchjongčchangu bude hokejový turnaj jen pro hráče působící v Evropě? Většina českých hráčů ze zámoří připadajících v úvahu pro nominaci je optimistická. To ale není případ Jakuba Voráčka, který už pod pěti kruhy startoval v roce 2014 v Soči.

„Jet na olympiádu je snem každého. Je to něco, co chce každý zažít a myslím, že se nakonec dohodnou a vyjde to," míní pětadvacetiletý útočník Detroitu Jakub Vrána, jenž na hrách ještě nestartoval.

NHL sice v rozpisu pro novou sezonu počítá s dvoutýdenní pauzou pro případ, že by její hráči do Pekingu jeli, to ale v současné chvíli ještě nic neznamená. Pokud k dohodě nedojde, nejlepší soutěž světa bude v únoru pokračovat bez jakékoliv přestávky.

V říjnu ratifikovaná kolektivní smlouva členy hráčské asociace NHLPA a Radou guvernérů NHL sice počítá s návratem hráčů ligy na ZOH 2022 v Pekingu a 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo, jenže do všeho ještě může hodit vidle covid.

Respektive pojištění hráčů proti nákaze koronavirem. Podle uznávaného novináře Larryho Brookse z NY Post NHLPA upozornila hráče, že vedení soutěže nebude hráčům pojistku hradit a moc se do toho nechce ani Mezinárodní hokejové federaci IIHF.

„Všichni hráči by byli rádi, kdyby mohli jet, ale situace se může změnit. Uvidíme. Jako mladý už jsem byl na olympiádě v Soči, kde jsme měli v týmu hodně veteránů. Teď bych asi měl jinou pozici a bylo by to o něčem jiném. Bylo by super poprat se o medaile," hlásí útočník Tampy Bay Ondřej Palát.

To Jakub Voráček takovým optimismem nehýří. Právě naopak. I kvůli tři roky staré zkušenosti, kdy do Pchjongčchangu stejně jako další borci z NHL jet nemohl...

„Jsem hrozně skeptickej. Stejně jako všichni bych i já na ni moc chtěl jet, ale už v minulosti jsme poznali, že jsme hrozně malí pánové," tvrdí Voráček, který se po deseti letech strávených ve Philadelphii vrací v NHL do Columbusu.

„Myslím, že přijde nějaká výmluva, proč nejet, a nakonec se to nepodaří. Což mě bude hrozně mrzet," dodává jednatřicetiletý kladenský odchovanec.

„Olympiáda je pro mě vrchol všeho. Už teď během té letní v Tokiu jsem v televizi koukal, na co šlo. Na všechny možné sporty. Bylo by skvělé, kdyby do Pekingu mohli i hráči z NHL. Pak už se jen dostat do výběru," zasnil se forvard Chicaga Dominik Kubalík, který je spolu s brankářem Francouzem jediným z Čechů aktuálně působících v NHL, kteří před třemi lety na turnaji pod pěti kruhy hráli, protože v té době oba měli angažmá v Evropě.