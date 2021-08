Český hokej truchlí. Zemřel Jan Suchý, jeden z nejlepších obránců své doby

Velmi smutná zpráva zasáhla v úterý celý český hokej. Ve věku šestasedmdesáti let zemřel legendární obránce Jan Suchý. S národním týmem získal na MS čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile, stříbro má i ze ZOH 1968 v Grenoblu. O Suchého úmrtí informovala Dukla Jihlava, v níž jeden z nejlepších beků své doby strávil drtivou část kariéry a v 60. a 70. letech minulého století s ní získal sedm mistrovských titulů.

Suchý se narodil v říjnu 1944 v Německém Brodě (dnes Havlíčkův Brod), kde s hokejem také začal. Věnoval se i fotbalu, dokonce to dotáhl do širšího juniorského kádru reprezentace. Přestože pro vojenskou službu o něj usilovala i fotbalová pražská Dukla, nakonec vyhrála ta jihlavská hokejová, do níž narukoval v roce 1963.

Pod vedením legendárního kouče Vladimíra Pitnera a v obranné dvojice především s Ladislavem Šmídem získal ofenzivní bek Suchý s Duklou, v níž vydržel až do roku 1979, sedm mistrovských titulů.

S hlubokým zarmoucením oznamujeme, že zemřel legendární obránce a jeden z nejlepších hráčů historie Dukly, pan JAN SUCHÝ.

Celý klub vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast...

Jako jediný obránce v historii nejvyšší československé soutěže dokázal v sezoně 1968/69 vyhrát kanadské bodování se ziskem 56 bodů (30+26). Za Jihlavu válel dlouhých 16 sezon, během nichž nastřádal 561 duelů a na obránce úctyhodných 162 branek.

Suchý byl i nedílnou součástí československé reprezentace, v níž odehrál 160 zápasů a vstřelil 44 gólů. V roce 1968 přispěl ke druhému místu na zimní olympiádě v Grenoblu, ze světových šampionátů má hned šest cenných kovů (čtyři stříbra - 1965, 1966, 1971, 1974 a dva bronzy 1969, 1970).

Právě v letech, kdy získal na MS bronzy se stal i vítězem prvních dvou ročníků ankety Zlatá hokejka pro nejlepšího hráče sezony.

V roce 2008 byl uveden do Síně slávy Českého hokeje, o rok později i do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace IIHF.