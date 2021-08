Hokejistky chtějí potvrdit vzestupnou tendenci českého ženského hokeje

Poprvé na turnaji nebudou Češky favoritkami utkání, jak tomu bylo během vítězného tažení základní skupinou B. "Určitě si však neneseme nějakou roli outsidera. Vždycky jsme s holkama věřily, že můžeme vyhrát každý zápas a máme na to, abychom ho vyhrály. Každý zápas je strašně vyrovnaný a myslím, že všichni soupeři z nás mají respekt," uvedla v rozhovoru s novináři Samantha Kolowratová.

"Každý zápas je těžký, ale domnívám se, že tento rok máme na to, abychom dokázaly, že můžeme hrát klidně o medaile. Takže já osobně tu roli outsidera ani nijak nevnímám," dodala Kolowratová.

"I když jsme na papíře ten slabší tým, víme, že tu šanci máme, abychom postoupily dál. Celému ženskému hokeji u nás by ten úspěch hrozně moc pomohl. A my po něm hrozně moc toužíme. Věřím, že se nám to podaří. V minulosti jsme také věděly, že ten tým máme dobrý, ale něco tomu chybělo. Teď si myslím, že ty šance máme veliké. A uděláme maximum pro to, abychom byly úspěšné," ujistila Kateřina Mrázová.

České hokejistky postoupily na MS žen v Calgary do čtvrtfinále z prvního místa ve skupině B. V boji o semifinále vyzvou svěřenkyně trenéra Paciny Finsko, utkání sledujte v neděli od 4:30 živě na @sportCT. https://t.co/kY8kH8Lghd — Český hokej (@czehockey) August 27, 2021

Poprvé na turnaji čeká tým večerní zápas (tamního času). "Samozřejmě ten den jsme úplně změnili, co se týká rozbruslení, suché přípravy i třeba jídel. Ve všech čtyřech zápasech jsme ani neměli ranní rozbruslení a měli jsme jen suchou přípravu na hotelu. Každá holka z týmu si ale uvědomuje důležitost toho zápasu a jsme tak natěšení, že je nám v podstatě úplně jedno, zda budeme hrát v pět ráno, v sedm večer nebo o půlnoci. Hlavně nás pusťte na led a my odvedeme ten nejlepší výkon," prohlásil trenér Tomáš Pacina.

"Tyhle věci jsou mimo naši kontrolu. Jediné, co my můžeme ovlivnit, je příprava na zápas a pak výkon na ledě," doplnila jednatřicetiletá kapitánka Alena Mills, pamětnice dob, kdy ženská hokejová reprezentace hrála jen mistrovství světa divize II.

České reprezentantky vyhrály i čtvrtý zápas na MS v Calgary a bez ztráty bodu ovládly skupinu B.



Česko vs Německo 2:0

Branky ČR: 25. Lásková (Neubauerová, Mrázová), 50. Lásková (Mrázová, Neubauerová). https://t.co/bEeD4zXlPx — Český hokej (@czehockey) August 26, 2021

"Ani jsem si neuvědomila, že je to už deset let, ale ten pokrok je ohromný, vážně obrovský. Ta úroveň je teď někde úplně jinde a posouváme ji pořád dál. Ať už díky tomu, že hodně holek vyrůstá s klukama a jsou rychlé, silnější, zkušenější, mají lepší přehled. Další věcí pak je, že hodně holek odchází do ciziny, kde nabírají zkušenosti, což se promítá i do toho výkonu tady," všimla si Mills.

Hráčky se shodly také na tom, že si po loňském zrušeném MS kvůli pandemii koronaviru váží možnosti šampionát vůbec absolvovat. "Přiznávám, že mi to přišlo divné, když nám řekli v květnu, že se bude hrát v srpnu. Ale myslím, že nám to prospělo, dalo nám to ještě další prostor na přípravu a možnost se o to více semknout," konstatovala Mills.

"Čekaly jsme na tenhle turnaj a tuto příležitost dva roky. Loni se šampionát zrušil a pro nás je odměnou už jen to, že se může turnaj mistrovství světa vůbec odehrát," řekla Dominika Lásková.