Nedvěd: Olympiáda nebude jen o hráčích z NHL. Slibuju, že vezmu i ty z Evropy

Neskrýval nadšení, že už je konečně rozhodnuto. Hry v Pekingu budou i s hráči NHL. „Je to výborná zpráva. Ty největší hvězdy na olympiádu patří a bez nich to není ono,“ říká v rozhovoru pro Sport.cz generální manažer české hokejové reprezentace Petr Nedvěd. Tedy muž, který v novém modelu nároďáku bude zodpovědný za sestavování týmu nejen pro ZOH, ale i pro MS.

Přiznejte, byl jste neustále optimista? Třeba Jakub Voráček říkal, že v povolení startu pro hráče z NHL nevěří...

S Vorym jsme se o tom shodou okolností bavili. Zatímco já jsem byl optimista, on to viděl trošku černě. Myslím, že NHL šlo spíš o to vyjednat si pro sebe ty nejlepší možné podmínky. Teď už jsou evidentně spokojení.

NHL však stále může vystavit svým hráčům stopku, a to v případě, když by se výrazně zhoršila koronavirová situace. Věříte, že na takový scénář nakonec nedojde?

S covidem už je svět dlouho vzhůru nohama, ale nevidím jako reálné, že by NHL nakonec své hráče nepustila. I s ohledem na vakcíny, kdy už všichni budou proočkovaní.

Máte zprávy, že by do Pekingu směli jen plně naočkovaní hráči?

Tahle by to asi plus minus mělo být. Nemyslím si sice, že by kluby mohly hráče přinutit k očkování, je však pro dobro všech hráčů včetně těch, kteří vakcínu ještě nemají, být během sezony NHL i v době olympiády být naočkovaný.

Petr Nedvěd.

Vlastimil Vacek, Právo

Kdy vám začnou starosti se skládáním olympijského týmu?

Širší nominace už je skoro hotová. Jestli to půjde, pojedu za velkou louži, až se NHL rozjede. Nebude to jen o hráčích NHL, nominace se bude skládat i kluků z Evropy. I když si pojďme nalít čistého vína, většina kluků bude ze zámoří. Můžu ale na sto procent slíbit, že vezmeme i hráče z Evropy.

Stejně si ale bude skládat i druhé mužstvo výhradně z evropských hráčů, kdyby NHL nakonec couvla, že?

Už dlouho dopředu jsme počítali s oběma variantami a byli jsme připraveni na každou z nich.

Bude se nominace na prosincový Channel One Cup, který je posledním reprezentačním turnajem před olympiádou, podobat té, kterou byste případně vzali do Pekingu, pokud by nemohli jet hráči z NHL?

I když bude Peking i s hráči NHL, stejně na listopadové Karjale i prosincovém Channel One Cupu budeme chtít vidět naše nejlepší kluky z Evropy a doplníme je mladými. Na oba turnaje ale pojedou top hráči, kteří budou mít šanci odletět do Pekingu se zbytkem hráčů z NHL. Navíc určitě budeme mít u některých hráčů směrem k Pekingu otazník a nebudeme si jimi jistí. Proto je určitě budeme chtít vidět jak ve Finsku, tak v Rusku.

Nebyl byste ve finále radši, kdyby hvězdy NHL pod pěti kruhy nestartovaly? Tím by pak naděje českého nároďáku na medaili byly větší, ne?

Stejně jsem ale pevně věřil, že olympiáda bude s těmi nejlepšími hráči světa. I když to pro nás bude znamenat nižší šanci na medaili, byla by škoda v Pekingu kluky z NHL nemít.