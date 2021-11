Měli bychom se zamyslet. Nechali jsme je tam úplně vykoupat, omlouval se Kaše gólmanům po Karjale

"Problémem byla určitě první třetina, tam jsme nezvládli začátek. Pak už jsme doháněli výsledek a na takové úrovni už si to týmy pohlídají. Rozhodla koncovka. Jako celý turnaj jsme se v ní trápili. My jsme do toho pak sice bušili, padlo nám to tam, ale už bylo pozdě," řekl Kaše, který v 50. minutě snížil na 2:4.

V závěru už se tým kouče Filipa Pešána nedokázal dostat na kontakt a naopak ještě jednou inkasoval. "Bohužel to tam nepadlo. Celou třetí třetinu jsme měli vyložené šance, ale trápila nás koncovka v průběhu celého turnaje. Máme se na co zaměřit a na čem pracovat," prohlásil útočník Sparty.

"V nějakých zápasech jsme sice měli herně dobré vstupy, ale nedávali jsme góly a soupeři v tom byli lepší. Oni góly dali a takhle rozhodli každý zápas v turnaji," uvedl Kaše.

Omluvil se brankářům. V sobotu proti Finsku Miroslav Svoboda ani dnes Štěpán Lukeš nedochytali zápas až do konce. "Měli bychom se zamyslet, protože jsme tam nechali gólmany úplně vykoupat. Vůbec si to nezasloužili, protože ty góly byly do prázdné brány. To je prostě špatně," nezastíral Kaše.

Proti Rusku se zařadil do útoku opět s klubovým spoluhráčem Filipem Chlapíkem a nově s Jakubem Flekem, s kterým hrál na začátku minulé sezony v dresu Karlových Varů. "Trenéři to složili takhle a my jsme do toho šli jako do každého jiného zápasu. Byli jsme samozřejmě rádi, že to tam padlo, ale to ve finále nic neřeší," prohlásil Kaše.

David Kaše na tréninku hokejové reprezentace.

Michal Kamaryt, ČTK

"Jsme poslední na turnaji, všechno jsme prohráli a hodnotím turnaj z týmového hlediska špatně," uvedl Kaše a neutěšil ho ani herní obraz zápasů. "Spokojenost není žádná. Sice jsme nějak vypadali, ale ani jednou jsme nevyhráli, takže ve finále je to úplně k ničemu," řekl.

Spolu s Chlapíkem a kapitánem Michalem Řepíkem ho čeká po nedělním návratu v úterý opět cesta na sever Evropy, protože Sparta nastoupí v úvodním osmifinále play off Ligy mistrů na ledě švédského celku Skelleftea AIK. Ale jak moc pomůže trojici opor Pražanů, že byla v herním zápřahu, nedokázal odhadovat.

"My jsme sem jeli, abychom nechali klubové záležitosti v Česku. Všichni tři jsme rádi, že jsme pozvánku dostali, a uvidíme. Myslím si, že nám úplně extra zápasy nevyšly, v koncovce jsme byli taky špatní. Uvidíme, až budou volat trenéři (Sparty), jak to bude po příletu. Jestli třeba zítra dostaneme volno, nebo ne," dodal Kaše.