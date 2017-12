Dvacítku těší ruský skalp. Vyhráli jsme díky obětavosti a týmovému výkonu, míní kouč

Začali parádně. Čeští hokejisté dokázali v Buffalu na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let porazit Rusko 5:4 a udělali tak moc důležitý krok k postupu do čtvrtfinále. Trenéru Filipu Pešánovi vyšel i překvapivý tah s nasazením Josefa Kořenáře do branky.