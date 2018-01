Kořenář si smlsnul na Finech, pochytal přes padesát střel. Reichel napodobil otce

Po třinácti letech Češi našli cestu do semifinále MS hokejistů do 20 let. Hrdinou strhující bitvy v Buffalu s Finy (4:3 po samostatných nájezdech) byl Josef Kořenář, jenž pochytal 51 střel soupeře a navrch vymazal i čtyři exekutory při nájezdech.