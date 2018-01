Rozrazily se dveře a mladí čeští hokejisté začali zpívat. Co si pro Pešána přichystali?

Poslední přípravy vrcholí, do bitvy s Kanadou o postup do finále juniorského světového šampionátu zbývají už jen hodiny. Čeští hokejisté do dvaceti let však i před soubojem s jedním z největších favoritů na zlato stihli malou oslavu. Hlavní trenér týmu Filip Pešán totiž právě ve čtvrtek slaví kulaté čtyřicáté narozeniny, na což jeho svěřenci nezapomněli.

Trenér české reprezentace do 20 let Filip Pešán.

Hráči včetně celého realizačního týmu se zrovna na hotelu v Buffalu stravovali, když se dveře jídelny rozrazily a personál hotelu nesl Pešánovi dort s nápisem „Šťastné narozeniny". Hokejisté svému kouči zazpívali a kapitán Marek Zachar mu pak za celý tým předal podepsaný dres od všech hráčů s číslem 40 a Pešánovým jménem.

„Já doufám, že mi dáte dárek zítra, jo?" hlásil Pešán již oděný do nového dresu a narážel tak na to, že skalp Javorového výběru by mu udělal obrovskou radost.

„Nesmíme hrát bázlivě. Jakmile Kanada ucítí, že z ní máme strach, tak bude dominovat a přejede nás. Musíme hrát více na kotouči než proti Finsku a vytvořit na Kanaďany tlak v jejich pásmu, aby věděli, že také umíme soupeře zatlačit a být nebezpeční. Když se nám to povede a budeme disciplinovaní, mohl by to být vyrovnaný zápas," soudí Pešán před soubojem s Kanadou.