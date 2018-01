Snový úvod, jenže nakonec debakl! Kanada vyučovala, skončí čekání na medaili proti USA?

Přes deset minut se zdálo, že by to i proti největšímu favoritovi mohlo jít, čeští hokejisté totiž v semifinále juniorského MS po gólu Zadiny zaslouženě vedli, jenže pak Kanada ukázala svou obrovskou sílu. Jako v průběhu celého turnaje si pomohla přesilovkami, využila první tři, a od té doby si už s výběrem trenéra Filipa Pešána dělala, co chtěla. Češi nakonec utržili debakl 2:7, i přesto stále můžou ukončit dlouhé čekání na medaili ze šampionátu dvacítek. Naposledy se jí dočkali před třinácti lety, když v Grand Forks brali bronz. Právě o ten si v pátek od 22:00 SEČ zahrají v Buffalu proti domácím USA. Kanadu čeká v bitvě o zlato Švédsko.