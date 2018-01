Kdo pojede na olympiádu 20 let po zlatém Naganu? Kouč odhalí seznam

Brankáři Dominiku Furchovi by nominace na olympijské hry v Pchjongčchangu neměla uniknout.

„Řešil jsem nominaci v posledních dnech poměrně intenzívně. Už to ale mám celkem po kupě, jsou tam pouze otazníčky u zdravotního stavu některých hráčů," uvedl Jandač. Ožehavý nominační rébus řešil kolem kanonýrů z ligových soutěží. Gulaš, M. Růžička, D. Kubalík i Mertl se mu ocitli na hraně nominace. Předpoklad je, že většinu z nich nakonec na seznam zapsal. „Potřebuji střelce s potenciálem rozhodnout zápas. Každý hráč bude znát svou roli, a pokud vezmu někoho kvůli schopnosti dát gól, tak to od něj budu i požadovat," říkal kouč.

Zřetelná bude určitě v nominaci sázka na hráče, kteří překročili třicítku. „Chci tam mít zkušené kluky, kteří ustojí tak psychicky náročný turnaj a nebudou panikařit," zdůrazňoval už po prosincové nominační generálce. Typy jako M. Erat, Vondrka, Klepiš, O. Němec, Z. Michálek mohou dát národnímu týmu přidanou hodnotu, jen nesmí být v klíčových zápasech zatavení. „Chci to stavět kolem Erata, na ledě i v kabině," naznačil Jandač, že i roli kapitána svěří 36letému útočníkovi, který reprezentoval už na předchozích třech ZOH.

Dojde na nominační překvapení?

Nelze však vyloučit nějaké nominační překvapení, může se jím stát třeba Robin Hanzl, jenž od květnového MS vinou různých zdravotních problémů nereprezentoval. Ze všech stran v poslední době slyšel Jandač i doporučení vzít Nečase, jenž zazářil na MS do 20 let. „Stojím o centry, kteří spolehlivě vyhrají buly," připustil kouč s tím, že se snažil sestavu správně vybalancovat. „Potřebujeme hráče s dobrým pohybem, kteří se nebojí něco vymyslet," uznal.

Hodně se v zámoří i v tuzemsku mluvilo také o možnosti vzít na ZOH i Jágra, když teď nehraje za Calgary. Dokud tam má ale smlouvu, tak to kvůli zamítavému postoji NHL směrem k olympiádě není ani teoreticky možné. Nicméně Jandač s útočníkem, kterému bude příští měsíc 46 let, na téma Pchjongčchang přece jen promluvil. „Jarda na tom není zdravotně optimálně, nezažívá sezónu podle svých představ a také z těch všech objektivních okolností platného angažmá to na národní tým teď není," dal najevo svůj postoj kouč.