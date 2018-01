Jandač věří ve zkušenost a vyváženost týmu. Zavolal i Jágrovi a bylo jasno

Pětadvacet jmen odtajnil trenér hokejové reprezentace Josef Jandač. On rozhodl, kdo pojede bojovat v únoru na olympiádu za Česko do Pchjongčchangu. Kanada, Korejská republika a Švýcarsko, proti těmto soupeřům zahájí ve skupině A boje pod pěti kruhy. Tři brankáři, osm obránců a čtrnáct útočníků. V nominaci je sedm hráčů z české nejvyšší soutěže, patnáct jmen z ruské KHL a tři zástupci švýcarské soutěže.

„Jasno jsme měli po nedělních utkáních extraligy. Chtěl bych podotknout, že je měsíc do olympiády, může se cokoliv stát, může přijít nemoc, zranění, takže máme také seznam náhradníků. Vybírali jsme hráče na pozice, abychom mužstvo poskládali k sobě, aby byly třeba dvojice, trojice, které jsme vyzkoušeli už dříve na turnajích," řekl v pondělí k nominaci Jandač při oznámení pětadvaceti jmen, která povolal.

Nejstarším hráčem ve výběru jsou Martin Erat (rok narození 1981), Michal Vondrka a Petr Koukal (oba 1982). Nejmladšími budou Dominik Kubalík (1995) a Vojtěch Bartošák (1993).

Kapitánem bude zkušený Martin Erat, on bude jasným šéfem?

On bude lídr a kapitán týmu, budeme na něj spoléhat na ledě i mimo led. Je to borec, který má za sebou kariéru v NHL, pojede už na čtvrtou olympiádu. Věřím, že to bude správný lídr.

Povolal jste i Milana Gulaše, nejproduktivnějšího hráče extraligy, šlo o jasnou volbu?

Milan Gulaš, to je hráč, který už věkem patří ke zkušeným borcům. V této sezóně má vynikající formu. Milana znám už dlouho z Českých Budějovic. Věřím, že se turnaje zúčastní jako mazák.

Do této kategorie určitě bude patřit také Michal Vondrka...

Další zkušený hráč, má za sebou tři starty na mistrovství světa. Umí hrát nalevo, napravo, umí hrát s pukem.

Nominace české hokejové reprezentace pro ZOH 2018: Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice) Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL) Dominik Furch (Omsk/KHL) Obránci: Michal Jordán (Chabarovsk/KHL) Jan Kolář (Chabarovsk/KHL) Tomáš Kundrátek (Novgorod/KHL) Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL) Jakub Nakládal (Jaroslavl/KHL) Ondřej Němec (Kometa Brno) Adam Polášek (Soči/KHL) Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL) Útočníci: Michal Birner (Fribourg/Švýc.) Roman Červenka (Fribourg/Švýc.) Martin Erat (Kometa Brno) Milan Gulaš (Plzeň) Roman Horák (Podolsk/KHL) Petr Koukal (Hradec Králové) Jan Kovář (Magnitogorsk/KHL) Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.) Tomáš Mertl (Plzeň) Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL) Michal Řepík (Slovan Bratislava/KHL) Jiří Sekáč (Kazaň/KHL) Michal Vondrka (Chomutov) Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL)

Co bude silnou stránkou českého týmu?

Myslím, že jsme poměrně zkušené mužstvo. Když se podívám na hráče, tak to je vyvážné mužstvo v obraně i v útoku. Věřím, že budeme tým, který bude dostávat málo branek a bude dostatečně produktivní, abychom dokázali překlopit zápasy.

V nominaci není třinecký Martin Růžička. Proč?

To byla velmi těžká volba, je to kluk, který má velmi dobrou sezónu, je to snajpr, daří se mu letos. Byl na jedné akci s námi, otočil zápas proti Finsku v jedné třetině, vstřelil hattrick. Zvažovali jsme aspekty hry pět na pět, oslabení, přesilovky, byla to těžká volba. Znám velmi dobře jeho otce, ale na to se nesmím koukat. Pro Martina to asi nebude jednoduchý, ale turnaj je až za měsíc, takže se v nominaci ještě může objevit.

Mimo zůstali také obránce Zbyněk Michálek a útočník Jakub Klepiš, co rozhodlo, že se nevešli mezi pětadvacet jmen?

Oba hráči patří ke zkušeným, mají toho na klubové i reprezentační úrovni hodně odehráno. Zbyněk Michálek, to bylo také velmi těžké rozhodování. Vracel se do Česka, že se chce porvat o olympiádu. Vážím si ho, co má za sebou, ale ta miska vah se takto naklonila. Vybrali jsme ofenzivní obránce.

A Klepiš?

Hodně jsme s ním počítali, je to podobný případ jako Martin Růžička, oba byli v té největší diskuzi. Máme tam ale určité dvojice, vyzkoušené trojice, pak se nám tam nevešel. Jak jsem řekl, může se ještě stát, že se v nominaci objeví.

V sestavě je sedm obránců z KHL, brněnský Ondřej Němec má také zkušenosti z této ligy, byl to záměr složit defenzívu právě z této soutěže?

Nevolíme hráče podle soutěže, tak já to nemám, že hráč z KHL je lepší než z extraligy. Tito hráči jsou vyzkoušení a spoléháme na ně. Vytáhli jsme v kempech hodně hráčů, těmto věříme.

Chybí vám v seznamu nějaké jméno, které jste z nějakého důvodu nemohl nominovat?

Co se týká obrany, tam jsme měli 10 až 11 obránců. U brankařů bylo víceméně jasno. Věříme, že Furch a Francouz mají zkušenosti, věříme jim, nikdy mě nezklamali. Vnímal jsem různé formy dalších brankářů, ale v bráně může stát jenom jeden, my jsme vybrali tyto. Co se týče útoku, tak Klepiš a Růžička k tomu byli nejblíže. Ještě Robin Hanzl, ale nemá nejlepší sezónu. Měl problémy se srdcem, pak měl zraněný postranní vaz. Toto jméno se také hodně skloňovalo. Hodně se po MS dvacítek probíralo i jméno Martina Nečase. Víme, že to je obrovský talent, v budoucnosti bude hrát prim v nároďáku. Nakonec jsme se rozhodli, že mu dáme prostor v přípravě na mistrovství světa. Důvody, proč ho nevzít, jsou, že seniorský hokej je jiný než juniorský a on ještě není úplně připravený na seniorský hokej, a to ze silové stránky.

Jaromír Jágr, u něj není jasná situace, byli jste v kontaktu?

Bylo to takto. Když se objevily spekulace a dohady a tři dny jsem nic jiného neřešil, tak jsem udělal to nejjednodušší a Jardovi zavolal. Zeptal jsem se ho na situaci. Po hovoru bylo celkem jasný, že v nominaci nebude. Tím se dohady utnuly a je klid pro všechny.