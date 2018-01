Hokej hrál i ve snech. Jandač dostal vynadáno od Gulaše

Hodiny a dny, kdy seděl nad nominací, nespočítá. Dokonce se mu práce dostala i do snů. Takhle to dopadlo, když hokejový trenér Josef Jandač ladil s asistenty jména hráčů pro olympijský turnaj, který se odehraje v únoru v Jižní Koreji. „Jednou jsem se dokonce probudil, zdálo se mi, jak mě Milan Gulaš jebal, že jsem mu nenahrál,“ prozradil kouč, který vyrazí do Pchjongčchangu bez hokejistů z NHL. Ti nemohou startovat v tomto roce pod pěti kruhy.