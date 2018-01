Dort bez třešničky, taková bude olympiáda bez hráčů NHL, mrzí Nedvěda

Nemusí každé ráno vstávat, jít na trénink, prožívat několik zápasů do týdne. Stále, měsíc po měsíci. Petr Nedvěd na tyto roky už jen vzpomíná, na nejvyšší úrovni hrál přes dvacet let. Teď si užívá sluníčka převážně na Miami, kde hraje tenis a golf. „Snažím se hodně sportovat. Počasí tam je krásné, takže si to užívám. V budoucnosti se to ale může změnit,“ nevylučuje šestačtyřicetiletý bývalý útočník, který odehrál v základní části NHL 982 utkání.

Když jste skončil, mluvil jste o možném zapojení se do chodu v libereckém hokeji, jaká je současná situace?

Zatím to není na pořadu dne. Liberec je pro mě srdcová záležitost, možná jednoho krásného dne ten čas nastane, ale teď není v Liberci důvod něco měnit.

A co třeba reprezentace? Už jste generálním manažerem výběru české hokejové extraligy pro All Star Cupu 2018.

Uvidíme, zatím to je takový, jaký to je. Hokej mě baví, zároveň mi chybí, pevně věřím, že se jednou vrátím.

Co se musí stát, aby den D nastal?

Zaprvé musí být zájem (smích). To je start, až poté podmínky, co atd. Pak se život úplně změní, nad tím je také potřeba přemýšlet.

Bratr Jaroslav trénuje na Spartě, co tato cesta?

Je to stres, ale tohle by mi nevadilo, je to součást práce, s tím do toho jdete. Každý hokejista vám řekne, že je jednodušší hrát než trénovat, o tom žádná. Stres je ale skoro stejný. Většina z nás je to zvyklá, je to i adrenalin.

Blíží se olympiáda, budete vstávat na zápasy?

Samozřejmě.

Jak se vám líbí česká olympijská nominace?

To mi nepřísluší hodnotit, tohle je věc trenérů a manažera. Ve svých očích sestavili nejlepší možný mančaft, abychom mohli uspět. Myslím, že je šance uspět, nebudou tam hráči z NHL, a olympiáda je jaká je. Naše šance je procentuálně větší. Pevně věřím, že přivezeme medaili.

Vy jste zažil tu poslední, kde ještě nebyli hráči z NHL, nastoupil jste v roce 1994 za výběr Kanady v Lillehammeru. Jak na tento turnaj vzpomínáte?

Jenom v dobrém, takový turnaj je snem pro každého hráče. Nikdo nám nedával velké šance na úspěch a my skončili ve finále, což byl velký úspěch, ale také zklamání zároveň. Kanaďané mají sebevědomí, tam nebyl jediný hráč, který by si nevěřil.

Jaká bude za pár týdnů olympiáda bez těch nejlepších, kteří hrají v NHL?

(povzdech). Dort bez třešničky, bohužel, je to škoda. I tak to je skvělý turnaj. Kdo vyhraje, má zlatou z olympiády, to už vám nikdy nevezmou. Jen tam nebudou ti nejlepší hráči z NHL.