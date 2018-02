Na olympiádu ve speciálním provedení. Furch chtěl na helmu čepici raškovku

„Na olympiádě nesmí být na masce nic kromě vlajky a státního znaku. Říkal jsem si, že bude poměrně složité vymyslet něco, abychom se neopakovali, protože státní znak už jsem na masce měl na mistrovství světa 2016 v Moskvě. Nechtěli jsme to udělat stejně, proto jsme se rozhodli pro černobílou masku, trochu do matnosti," řekl si ke své volbě Francouz.

Původně jiný motiv měl v hlavě brankář Omsku Furch, nakonec je i on spokojený. „Mám českou vlajku se lvem. Bude padesát let od první zlaté medaile Jiřího Rašky, tak jsem chtěl dát na bok ikonickou fotku, jak letí. V hlavě byla i myšlenka, že bych si dal na helmu raškovku (čepici), která je teď pro kolekci symbolická, ale z toho, co se dalo, jsem spokojený."

Furch má lesklou masku, Francouz zvolil jiný styl. "Matný lak je teď docela trendy. Dřív se snažili dělat masky hodně lesklé, teď je zase luxusní mat. Přijde mi to zajímavé," dodal gólman Čeljabinsku.