Sedm tisíc kilometrů za týden! Trojice z Chabarovsku už se hlásila Jandačovi

Z Chabarovsku, kde působí, by to do Soulu měli letadlem jen dvě a půl hodiny, přesto se trio hokejistů Amuru Jan Kolář, Michal Jordán a Tomáš Zohorna nepřipojí k české reprezentaci až příští týden v jihokorejské metropoli, kde bude Jandačova družina ladit od 6. do 11. února formu na olympijský turnaj v Pchjongčchangu, nýbrž s národním týmem už ve čtvrtek dopoledne absolvovalo trénink v pražských Holešovicích.

Chabarovsk v sobotu v Kontinentální lize uzavřel venkovní trip zápasem v čínské Šanghaji proti domácímu Kunlunu, hned o den později už se obránci Kolář s Jordánem a útočník Zohorna objevili v Praze. Za týden nalétali přes sedm tisíc kilometrů!

„Ze Šanghaje jsme osm a půl hodiny letěli do Moskvy, z ní pak další dvě a půl hodiny do Prahy. Celou dobu jsme se ale drželi moskevského času, takže si teď na jiný ani nemusíme zvykat, ten posun je oproti Praze jen dvouhodinový," říkal Tomáš Zohorna.

„Na náročné cestování jsme v Chabarovsku zvyklí ze sezóny, takže už to v pohodě zvládáme. Navíc za poslední tři volné dny v Česku už jsme se stačili zaklimatizovat," nevidí Michal Jordán problém v hektických přesunech.

Příznivější rozpis, jen 80 tisíc kilometrů

„Rozpis zápasů v aktuální sezóně byl pro nás mnohem příjemnější než v té minulé. Teď jsme během sezóny nalétali kolem 80 tisíc kilometrů, zatímco v té minulé nějakých 110 až 120 tisíc. Žádnou únavu momentálně necítím, tělo už si zvyklo," usmívá se Zohorna.

Kdyby KHL pokračovala ještě v tomto týdnu, trojice Amuru by za národním týmem nejspíš dorazila až do Soulu. „Bylo by to pro nás pohodlnější," přikyvuje Jan Kolář.

Takhle se už ve čtvrtek připojili k reprezentaci, která se v Praze připravuje od pondělí. Kouč Josef Jandač tak má aktuálně k dispozici čtrnáct hráčů, v neděli tým doplní útočníci Michal Birner, Roman Červenka a Dominik Kubalík působící ve švýcarské nejvyšší soutěži.

Hráči z extraligy budou trénovat s reprezentací až v Soulu, kam tým odlétá na dvě části příští pondělí a úterý. Výjimkou je jen sparťan Michal Řepík, který by měl absolvovat už pondělní trénink v Praze.

Soul jako Praha

„Po prvním tréninku v Praze na mě zatím olympijská atmosféra nedýchla, připadá mi to spíše jak sraz před Euro Hockey Tour. Až přiletíme do Soulu, určitě se to změní," přemítá Kolář, který už Soul dvakrát navštívil. „Jednou jsem tam byl na otočku během Vánoc, podruhé jsme přes Soul letěli na dovolenou, tak jsme v něm pár dní zůstali," vybavuje si dvou a půlhodinové lety z Chabarovsku.

„Soul je moderní město, moc se mi tam líbilo. Centrum bych přirovnal k tomu v Praze, kde se to dá taky projít během dvou hodin. I v Soulu jsou památky a paláce v klasickém centru města," dodává obránce, který startoval na třech MS, na tom posledním v Paříži si ale nezahrál, byť s mužstvem v dějišti šampionátu trénoval.

„Neberu teď jako zadostiučinění, že jsem se i tak probojoval na olympiádu. Nemůžu říct proti tehdejšímu rozhodnutí trenérů půl slova. Měl jsem hrát líp, abych dostal šanci v Paříži hrát. Zklamání by pro mě bylo, kdyby o mě před loňským mistrovstvím světa vůbec nebyl zájem a nepovolali mě ani do přípravy. V Paříži jsem byl s týmem až do konce šampionátu, akorát jsem se nedostal na soupisku," popisuje Kolář, který věří, že hry v Pchjongčchangu pro něj budou vrcholem kariéry.

„Všechno hodnotím podle medailí a tu já zatím na mezinárodní scéně nemám žádnou. Už bych nějakou chtěl," uzavírá 31letý zadák.