Když budeme hrát blbě, sáhnu do sestavy, říká Jandač

Josef Jandač se rozhodl vsadil na osvědčené spolupráce z reprezentační či klubové úrovně, takže k sobě zařadil expardubické Radila s Tomášem Zohornou, současné tahouny Plzně Gulaše s Mertlem či Řepíka s Birnerem. „Nějaké vazby existují a chceme na ně navázat. Věříme, že jednotlivé dvojičky nebo trojičky budou fungovat, prohlásil.

Elitní ofenzívní komando vytvoří kapitán Erat s Kovářem a Sekáčem. „Takhle spolu hráli i na prosincovém Channel 1 Cupu v Moskvě a jejich souhra klapala. Proto nebyl žádný důvod je teď dávat od sebe," vysvětluje svou volbu Jandač.

V jakém složení hokejisté ve čtvrtek trénovali: Francouz, Furch, Bartošák - Nakládal, Polášek, Mozík, Jan Kolář, O. Němec, Vitásek, Kundrátek, Jordán - M. Erat, Jan Kovář, Sekáč - Radil, T. Zohorna, Červenka - Gulaš, Mertl, Vondrka - Řepík, Horák, Birner - D. Kubalík, Koukal

„Moc vám pomůže, když na tréninku nebo v zápasech nastupujete se spoluhráči, na které jste zvyklý. S Kovym už jsme hráli na mistrovství světa v Praze a víme, co od sebe můžeme očekávat. Seko zase výborně čte hru a parádně k nám zapadá," těšila trenérova volba Martina Erata, který už je po prodělané viróze v pořádku a hodinový trénink v Soulu absolvoval bez úlev. „Jsem fit, jen se musím srovnat s časovým posunem, to ale bude během jednoho dvou dnů v pohodě, usmál se Erat.

Na ledě naopak chyběl Jandač, jehož poslední dny trápí chřipka. Po desetihodinovém letu se mu navíc přitížilo, takže trénink vedli asistenti Špaček, Prospal a Kalous.

„Vůbec ale nebyl problém, že jsem na led nešel. Vždyť jsme na něm poprvé společně a těch sedm kluků, kteří přiletěli až ve čtvrtek, se hlavně potřebovali trošku unavit, aby se jim líp spalo. Na systémových věcech, taktice a nácviku hry v nerovnovážném stavu začneme pracovat až v pátek," prohlásil hlavní trenér.

Útokům kouč věří, ale změna může přijít

Do prvních čtyř útoků se mu nevešli Koukal s Kubalíkem, i je ale v neděli zařadí do sestavy proti Finům. „Kouky je zkušený centr, který může kdykoliv naskočit do jakékoliv řady, Kubalda je zase snajpr, navíc má vazby na plzeňské Gulaše s Mertlem. Současnému složení útoků věříme, až zápasy ve skupině nám ale ukážou, jak na tom opravdu jsme. Když budeme hrát blbě, určitě nebudu jen přihlížet a do sestavy sáhnu," soudí Jandač.

Jestli bude brankářskou jedničkou pro olympiádu Pavel Francouz, nebo Dominik Furch, zatím neurčil. „Chci je teď nechat v klidu, aby se plně věnovali přípravě. Proti Finům plánuju nasadit oba, zhruba v polovině zápasu se v brance prostřídají," nastínil své představy.

„Od pátku musíme pracovat na drobnostech, abychom to, co chceme hrát, přenesli i na led. Všichni kluci až na Červenku s námi v této sezóně odehráli alespoň jeden turnaj Euro Hockey Tour, takže dobře vědí, jaké systémové věci po nich vyžadujeme," uzavřel Jandač.