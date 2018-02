Češi prohráli s Finskem v Soulu generálku na olympiádu. Rozhodlo 36 sekund

Poslední prověrka na vrchol sezóny nevyšla. Hokejová reprezentace v neděli v Soulu prohrála přípravné utkání s Finskem 2:0. Zlomový moment přišel v polovině zápasu, když přišel do branky Dominik Furch, který během 36 sekund dvakrát inkasoval.

S Pavlem Francouzem v brance a bez Michala Vondrky v sestavě, který měl poslední dny zdravotní problémy, takové bylo rozložení týmu na začátku duelu. Český výběr se s Finskem střetl naposledy v prosinci na Channel One Cupu, kdy Jandačův tým vyhrál 3:2. V Praze přišla velká návštěva, ta byla i v Soulu, pokladní hlásil vyprodáno. Kapacita stadiónu klubu Anyang Halla byla ale jen 1300 míst.

Češi byli v první třetině aktivnější, do výraznějších šancí se ale nikdo nedostal. První přesilovku národní tým získal v 15. minutě, ale finský gólman Koskinen dvě minuty oslabení bez větších problémů přežil.

Začátek druhé třetiny vyšel Finům, ale Francouz ošemetné situace zvládl. Za chvíli dostali Češi druhou početní výhodu, soupeř hrál v šesti. Jenže skóre se ani teď neměnilo.

Osudných 36 sekund

V polovině utkání došlo k výměně brankářů, do hry se zapojil Dominik Furch, aby i on si zachytal před vypuknutím olympijského turnaje. A bylo zle. Z prvních tří střel inkasoval dva góly, a to během 36 sekund. Ve 32. minutě se trefili Enlund a Heiskanen.

V poslední minutě druhé dvacetiminutovky hráli Češi další přesilovku, nevyužili ji a měli ještě 79 sekund početní výhodu ve třetím dějství. Jenže dvoumetrový finský gólman byl stále stoprocentní. Naopak soupeř dostal šanci hry v pěti proti čtyřem, ale tentokrát Furch vyřešil vše ke své spokojenosti a Jiří Sekáč se mohl vrátit v klidu z trestné lavice.

Gulaš musel do šatny

Osm minut před koncem zápasu odkulhal do šatny Milan Gulaš a český výběr přišel o nejproduktivnějšího hráče extraligy. Finsko navíc hrálo přesilovku a Furch byl v pohotovosti. Po dvou minutách se stav nezměnil, Finové stále vedli 2:0.

Sedm minut před koncem mohl snížit Řepík, ale finský gólman i přes svoji výšku ukázal, že se umí pohybovat. Souboj tváři v tvář vyzněl pro něho.

Šance na snížení opět spadly s další přesilovkou Finska. Furch nepustil puk za svá záda, ale na změnu skóre už měli Češi jen dvě minuty. Ty už nic podstatného nepřinesly a čeští střelci vyšli naprázdno, což není před vrcholem sezóny ideální.

Ve čtvrtek čeká české mužstvo zahajovací olympijský duel. Postaví se výběru Jižní Koreje. V sobotu hraje Jandačův tým s Kanadou, v neděli se Švýcarskem.