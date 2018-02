Nejhorší začátek, jaký vůbec mohl nastat, přiznal Furch po sprše

V polovině zápasu vystřídal v brance kolegu Pavla Francouze, ještě se ani nestihl pořádně rozkoukat a po 80 vteřinách už Dominik Furch kapituloval. Aby toho nebylo málo, za dalších 32 vteřin inkasoval od Finů podruhé. "Pro gólmany bývá hodně nepříjemné jít do takhle rozjetého zápasu a v mém případě se to teď potvrdilo. Hra už byla v plném tempu, kdežto já začínal od nuly. Bohužel to pro mě byl nejhorší začátek, jaký vůbec mohl nastat. Hned z první šance jsem dostal gól, opravdu nic příjemného," řekl český gólman po utkání v Soulu, kde Česko prohrálo v generálce na olympiádu 0:2.

V krátkém sledu přišel další. Jak těžké bylo na oba momenty zapomenout a být plně koncentrovaný na zbytek utkání?

Vzpomněl jsme si na prosincový zápas s Finy v Praze, ve kterém jsme taky prohrávali, nakonec jsme ale dokázali skóre otočit. Teď mi ve třetí třetině paradoxně pomohla naše čtyři oslabení, dostal jsem se díky nim do tempa a připsal si i několik zákroků.

Měl jste pocit, že Finové chtěli vaší nerozehranosti využít?

Bohužel... Asi to na mě zkusili a dvakrát jim to tam padlo.

Snažili se vás spoluhráči uklidňovat?

Říkali mi, ať jsem v pohodě a nemyslím na to. Člověk to stejně musí hodit za hlavu, takový je hokej. Alespoň že třetí třetina byla s nulou.

První polovinu zápasu jste netrávil na střídačce, ale v kabině. Proč?

Zůstal jsem v ní na doporučení trenérů, protože tam na rozdíl od střídačky bylo teplo. Průběh utkání jsem sledoval na mobilu v textovém přenosu, k ledu jsem vyšel jen občas. Moc jsem toho neviděl.

Přepadávají vás myšlenky, že trenéři určí brankářskou jedničkou Pavla Francouze?

Nevím, je to možné. Uvidíme, jak to nakonec dopadne a co nám oznámí. Já jsem snažil dělat, co bylo v mých silách.

V pondělí se přesouváte do dějiště ZOH. Jste rád, že dlouhé přípravné období končí?

Pochopitelně, protože pořád čekáme, jaká ta olympijská atmosféra vlastně bude. Jsem na ni zvědavý.