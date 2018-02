Rychlý přesun. Jandač povolal Růžičku do Koreje

Trenér české hokejové reprezentace Josef Jandač se rozhodl kvůli zranění útočníka Milana Gulaše, jehož rozsah zatím není znám, povolat před olympiádou do Jižní Koreje třineckého Martina Růžičku.

Martin Růžička byl povolán do Jižní Koreje, nastává rychlý přesun.

„Čekáme na výsledky zdravotního vyšetření Milana Gulaše a vzhledem k časovému rozdílu mezi Českem a Jižní Koreou zveme pro jistotu do týmu Martina Růžičku," uvedl tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund pár hodin po generálce na ZOH s Finskem, kterou Češi v Soulu prohráli 0:2.

Gulaš si ve 48. minutě utkání při vlastním faulu poranil koleno, s bolestivou grimasou odkulhal do šatny a na led se už nevrátil. „Koleno si hned začal ledovat, zatím je to ale moc čerstvé, abychom věděli víc," prohlásil bezprostředně po skončení utkání Jandač na adresu nejproduktivnějšího hráče extraligy hájícího dres Plzně.

Výsledky vyšetření vedení národního týmu dosud nemá, přesto se rozhodlo z preventivních důvodů povolat do Jižní Koreje Martina Růžičku.

Neznamená to však, že třinecký ostrostřelec bude zapsán na soupisku olympijského turnaje, záležet bude zejména na Gulašově stavu. A také na tom, jestli se včas dá do pořádku další forvard Michal Vondrka. Ten totiž od pátku bojuje s virózou, která ho nepustila do souboje s Finy.

Růžička byl pro kouče Jandače v souvislosti s olympijskou nominací jedním z největších rébusů. Mistr světa z roku 2010, který startoval i na šampionátu 2014, se v prosinci v rámci turnaje Channel One Cup blýskl hattrickem proti Finům, díky kterému Češi zápas otočili a vyhráli 3:2.

Ani to mu ale k nominaci pro ZOH nestačilo. Že by se dočkal dodatečně?

Ve čtvrtek čeká české mužstvo zahajovací olympijský duel. Postaví se výběru Jižní Koreje. V sobotu hraje Jandačův tým s Kanadou, v neděli se Švýcarskem.