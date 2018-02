Vondrka myslel, že umře, teď hlásí návrat do olympijské tréninkové party

Už doma ho trápil kašel, po příletu do Koreje se však zdravotní stav Michala Vondrky prudce zhoršil. Po třech dnech se ale stačil vykurýrovat a v pondělí nechyběl na prvním tréninku české hokejové reprezentace v Kangnungu. „Let a následná aklimatizace mě dodělaly a úplně sundaly,“ vzpomíná Vondrka, který ještě minulý čtvrtek, v den svého příletu do Soulu, šel s mužstvem na led.

„Jenže pak jsem se začal cítit dost mizerně. V noci na sobotu jsem myslel, že snad umřu. Třeštila mě hlava, měl jsem vysokou teplotu. Nemohl jsem spát, ani prášek nezabíral," ošívá se ještě teď a přiznává, že ho na chvilku přepadly myšlenky, jestli není start na olympiádě v ohrožení.

„Vždycky jsem ale byl bojovník, proto jsem si takový scénář nechtěl pouštět do hlavy. V neděli už mě přestalo bolet celé tělo a chodil jsem i na procházky, abych jen nezůstával zavřený na pokoji," popisuje chomutovský kapitán.

Tři dny pauzy se na něm prý nepodepsaly. „Fyzicky jsem se v pondělí na ledě cítil až nad očekávání dobře," těšilo Vondrku, s nímž kouč Jandač počítá do druhého útoku k Mertlovi a Červenkovi.

„Mohlo by nám to klapat. Červus je hráč jako blázen, Mertlíka znám už odmala jako mimino, s jeho bráchou jsme chodili do školy. Je to rychlík, který umí i bránit," soudí Vondrka.