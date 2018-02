Česká zeď z KHL, před šesti lety ještě chytala v Ústí

S obrovskou radostí přijal Pavel Francouz rozhodnutí kouče Jandače, který ho určil gólmanem číslo jedna hokejové reprezentace pro ZOH. Sám si však uvědomuje, že to nutně neznamená, že v brance vydrží až do konce turnaje. „Mísí se ve mně určitá dávka odpovědnosti a zároveň nadšení. Jsem šťastný, že taková šance přišla a je na mně, abych dal týmu šanci uspět. Vím, že na brankáře je vždycky tlak, ale budu se snažit si ho nepřipouštět,“ plánuje 27letá opora Čeljabinsku pyšnící se aktuálně nejlepší úspěšností zákroků ze všech brankářů KHL.

Dál než na čtvrteční úvodní duel s Koreou nekouká. „Pro psychiku nás brankářů může být někdy lepší, že všichni tři nyní víme, jak se věci mají. Jsem teď jednička, Dominik Furch dvojka, v dalším zápase to ale může zase jinak, pokud to nepůjde," ví Francouz, který startoval už na třech MS.

Premiérovou účast na ZOH ale staví ve své kariéře nejvýš. „Vždyť je to ta nejvyšší úroveň, na které můžete hrát hokej. A je úplně jedno, že tu nejsou hvězdy NHL," soudí.

Přitom ještě před šesti lety chytal v první lize za Ústí nad Labem, pak se prosadil do Litvínova, jemuž pomohl k historickému extraligovému titulu. Řekl si tím nejen o přesun do KHL, ale i o pevnou pozici v reprezentaci. „Jestli je to pohádková cesta? Když se ohlédnu, tak je to fakt hezké. Ale lepší je žít okamžikem a nekoukat do minulosti," přemítá rodák z Plzně.

Povedenou olympiádou by si mohl říct i o místo v NHL, po které touží. „Nad tím ale teď vůbec nepřemýšlím. Snažím se být hlavou tady a teď a myslím jen na zápas s Koreou," ubezpečuje.

V něm budou Češi jasným favoritem, Francouz ale domácí výběr nechce podcenit. „Jejich první lajna složená z naturalizovaných Korejců bude nejvíc nebezpečná. Jsou v ní kanadští rodáci, kteří jsou silní a budou se tlačit do brány, jak to mají v nátuře. Celý tým navíc bude hodně bránit, sebeobětovat se a spoléhat, že jim vyjdou nějaké rychlé protiútoky," tuší Francouz.