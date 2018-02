Nepochyboval jsem, že to zvládneme. Byli jsme jasně lepší, soudí Nakládal po Koreji

Nepochyboval, že Češi k povinné výhře ve svém zahajovacím zápase olympijského hokejového turnaje dojdou. Ani když se domácí Korea brzy ujala vedení, ani když se nedařilo za už příznivého stavu 2:1 přidat uklidňující třetí gól. Obránce Jakub Nakládal si zkrátka nezdar proti outsiderovi vůbec nepřipouštěl. „Nemyslím si, že by to byl zápas, v němž bychom se měli bát o výsledek,“ prohlásil.

Ulevilo se vám, že jste při vstupu do turnaje neklopýtli, jako se to o den předtím přihodilo jiným favoritům Rusům a Američanům?

Je super, že jsme vyhráli, i když spousta lidí asi čekala, že to bude snadnější a dáme Korejcům víc gólů. Ale počítá se vítězství. Korea hrála dobře, byla nepříjemná. Ale myslím, že jsme byli jasně lepší. Jenom jsme nedokázali proměnit šance, brankář Dalton nás vychytal. Kdybychom odskočili na 3:1, pak věřím, že by tam napadaly i další góly.

Opravdu jste nečekal snadnější průběh utkání?

Nemyslím si, že by to byl zápas, v němž bychom se měli bát o výsledek. Bylo to jen o neproměněných šancích. Korejci hráli doma, hnali je lidi a jeli na euforii. Čekali jen na ten jeden moment, kdy budou moct uniknout do brejku.

Ani po inkasovaném gólu na 0:1 jste neznejistil, že by vše nemuselo dopadnout podle papírových předpokladů?

Nepříjemné to samozřejmě bylo. Každý si přál, abychom dali rychlý gól my a všechno by pak šlo líp. Jenže se stal bohužel pravý opak. Ale věřil jsem týmu, který máme. Nepochyboval jsem, že to zvládneme.

Cítil jste s nekončícím trápením v koncovce zvyšující se nervozitu v týmu?

Nervózní to trochu bylo. Kolikrát jsme puky zbytečně odhazovali od sebe a zavařili si. Měli jsme být víc trpělivější a klidnější. Prakticky celý zápas vedete 2:1 a soupeř čeká jen na to, až vám odskočí puk a bude moct jet do brejku.

Jak těžko se vám malí vzrůstem, ale bruslařsky výborní Korejci zastavovali?

Moc tyhle typy hráčů v lásce nemám. Bruslařsky na tom nebyli vůbec špatně, jen bylo vidět, že jim trochu chybí hokejové dovednosti. Hlavní bylo, abychom byli trpěliví, nechtěli na někoho skočit a nepropadli. Na to jsme si museli dávat pozor. Korejci byli připravení a věřili si, postupem zápasu navíc načerpali další sebevědomí.

Věříte, že tolik očekávaná a povinná výhra na úvod přidá mužstvu do dalšího průběhu turnaje na klidu?

Měla by, protože jsme ji potřebovali. S Kanadou a Švýcarskem to teď už bude jiný hokej. Taky budou chtít hrát hokej, nebudou tolik bránit. Věřím, že nám tam spadne víc gólů.