Červenku těší, že nemusí zažít nápor na psychiku jako za Růžičky či Hadamczika

Dílčí cíl splněn! Česká hokejová reprezentace si na zimních olympijských hrách víkendovými výhrami nad Kanadou a Švýcarskem zajistila první místo ve skupině A a tím i přímý postup do čtvrtfinále. V něm ve středu narazí na vítěze duelu předkola play off mezi Slovenskem a USA.

„Je výhoda, že se vyhneme předkolu, protože každý další zápas by nám bral síly. Takhle máme dva volné dny na regeneraci. V pondělí zvažuju dát klukům volno, v úterý už se začneme připravovat na soupeře," prohlásil trenér Josef Jandač.

Na předchozích dvou ZOH ve Vancouveru a Soči musel národní tým předkolo play off absolvovat a na postup z něj se vždy nadřel. Před osmi lety porazil pod koučem Růžičkou Lotyše 3:2 po prodloužení, před čtyřmi lety přišla pod Hadamczikem upachtěná výhra 5:3 nad Slováky.

Ze současného kádru byli u obou zápasů jen útočníci Martin Erat a Roman Červenka. „Jsme maximálně spokojení, že teď předkolo nemusíme hrát. Z vlastní zkušenosti vím, že by nás v něm nečekalo nic jednoduchého. Všichni by od nás jako od papírového favorita očekávali postup, přitom ten zápas je strašně náročný na psychiku. Navíc, kdybychom ho zvládli, čtvrtfinále by nás čekalo hned druhý den," uvědomuje si Červenka.

Trenér nad soupeřem nespekuluje

Jandač nyní nespekuluje, jestli by bylo výhodnější hrát čtvrtfinále se Slovenskem, nebo USA. „Neřeším to, někdo na nás prostě pro klíčový zápas celého turnaje vyjde," mávl rukou.

Reprezentace po trápení s Koreou předvedla proti Kanadě i Švýcarsku zlepšené výkony, přispěli k tomu i nováčci v sestavě obránce Kundrátek a útočníci Růžička s Kubalíkem, který se střelecky prosadil v obou zápasech.

„Gólů ale mohl dát tým proti Kanadě i Švýcarsku víc, šancí jsme na to měli dost. Hlavní ale je, že moc neinkasujeme. Francouz má výbornou formu, chytá spolehlivě. To je základ," pochvaluje si Jandač výkony brankářské jedničky, která za tři duely obdržela jen čtyři góly.

Zlepšit se musí disciplína

Zapracovat však národní tým musí na disciplíně. V obou víkendových zápasech obdržel pět menších trestů, Kanaďané dvě přesilovky využili. „Nikdo nechce faulovat schválně, ale musíme na to myslet a dávat si pozor. Není možné, abychom byli proti Švýcarsku za jednu třetinu hned čtyřikrát vyloučeni. Ve čtvrtfinále by se nám to mohlo vymstít," apeluje Červenka.

„Jinak ale z celého týmu cítím velkou touhu po úspěchu. V každém utkání jsme si dokázali poradit s krizovými momenty, což je potěšující," řekl Jandač a ocenil kapitána Erata, jak své spoluhráče řídí mimo ledovou plochu i na ní.

„Jsme sebevědomí, máme dobrý tým a skvělou partu. Všechny tři zápasy jsme zlomili dravostí, soudržností a bojovností. To nám může do vyřazovacích bojů hodně pomoct," přemítá obránce Jan Kolář.