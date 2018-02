Hokejisté dostali volno, část trenérů a manažer Hnilička šli lyžovat

Postup do čtvrtfinále si zajistili prvenstvím ve skupině, takže hokejoví reprezentanti získali během našlapaného programu olympijských her vítané dva dny bez zápasového zatížení. Pondělní trénink tak trenéři stanovili jako nepovinný, dorazilo na něj jen pět hráčů.

Na ledě tréninkové haly v Kangnungu se proháněli jen ti, kteří do víkendových duelů se Švýcarskem a Kanadou nezasáhli (brankáři Dominik Furch s Patrikem Bartošákem, obránce Ondřej Vitásek a útočník Michal Vondrka), a forvard Tomáš Zohorna, který nastoupil jen na pár střídání.

Zbytek týmu měl zcela volný den, trenéři neuspořádali žádnou poradu, takže se hráči mohli věnovat osobním aktivitám. „Pár kluků vyrazilo nakupovat suvenýry do obchodů v olympijské vesnici nebo před halou. Někteří si zase individuálně přijeli do arény zacvičit, na led ale nešli. Týkalo se to Pavla Francouze, Adama Poláška, Jakuba Nakládala a Petra Koukala," uvedl tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.

Do hokejové haly dorazil i hlavní kouč Josef Jandač, na led ale nešel. Pětici trénujících hráčů tak měl na starosti trenér brankářů Petr Jaroš.

Lyžovačka ve volnu

„Asistenti Jarda Špaček s Jirkou Kalousem a generální manažer týmu Milan Hnilička vyrazili lyžovat do nedalekého střediska, odkud nás neúnavně zásobují fotografiemi," řekl Zikmund. Večer pak má celý realizační tým naplánovanou večeři mimo olympijskou vesnici.

Za některými hokejisty dorazily partnerky či rodiče. „Třeba Dominik Furch tu teď má maminku s tatínkem. Prohlíželi si jeho pokoj v olympijské vesnici. Možná dorazili na kontrolu," usmál se Zikmund.

Od úterka už však národní tým znovu přepne na hokej a začne se připravovat na středeční čtvrtfinále. V něm jej od 4:10 SEČ čeká Slovensko, nebo Spojené státy americké.