Jandač: Síla, která stála proti nám, se najednou bála! Ale ty góly...

Národní tým vyšel v semifinále či zápase o bronz na velkých akcích už popáté gólově naprázdno...

Tohle já neřeším. Máme tady jiné mužstvo než na předchozích turnajích, je to jiná situace. Nevím, jestli je to prokletí nebo ne, nazývejte si to, jak chcete. Hokej se hraje na góly, když je nedáme, asi těžko můžeme vyhrát.

Rozhodly dva góly Rusů, kteří během 27 vteřin druhé třetiny odskočili na 2:0?

Dva slepené góly a vzápětí taky dvě naše přesilovky, které byly dobře sehrané i s tlakem, ale neproměňujeme šance. To je to, co nás na turnaji trápí.

Zatímco Rusové byli produktivnější...

Jejich první gól padl z úplně totožné situace, jakou jsme měli my v přesilovce za stavu 0:2. Růža (Martin Růžička) měl taky odkrytou bránu, ale netrefil ji. Gusev ano a to jsou zlomové momenty, které zápas překlápějí.

Po Gusevově trefě jste si vyžádal přezkoumání záběru, jestli nestál Kaprizov v brankovišti a nebránil brankáři Francouzovi. Měli jste pochybnosti?

Spíš jsme to chtěli zkusit. Zdálo se nám tam postavení hráče v brankovišti, a hlavně kvůli tomu se challenge bere. Zkusili jsme to, ale nevyšlo to (A Češi tak podle pravidel přišli do zbytku zápasu o možnost vyžádat si oddechový čas - pozn. aut.).

Cítil jste, že Olympijští sportovci Ruska byli k poražení?

V zápase jsme určitě nebyli horší. Troufnu si tvrdit, že jsme byli i víc na puku. Tlačili jsme je. Když dali Rusové dva góly, tak se zatáhli a bránili výsledek. My do nich bušili, ale gól jsme nedali.

Rusy jste sice přestříleli, jenže s většinou střel brankář Košečkin moc práce neměl. Šlo dané momenty řešit lépe?

My prostě netrefíme bránu. Musíme jít ještě víc do brány, i když si myslím, že tam kluci chodili. Bojovali, ale to zakončení... Finální fáze nám chybí. Jinak ale nemůžu klukům nic vytknout. Měli jsme tlak, byli jsme dobří na pohybu, vyhrávali jsme souboje. Hráli jsme zodpovědně, disciplinovaně. Ale prostě nedáváme góly.

Necelou minutu po ruském druhém gólu přišel Kovalčukův faul kolenem na koleno Jana Koláře. Měl jste pocit, že měl přijít trest na pět minut a do konce utkání, a ne jen dvouminutový?

Nezměním to. Nějaké pravidla jsou a ty musí rozhodčí respektovat. Dle našeho názoru to byl faul do konce utkání a Kovalčuk dostal jen dvojku. Bohužel.

Bylo těžké pak na střídačce krotit emoce? Musel jste je zklidňovat, aby hráči nechtěli oplácet a zbytečně tak neoslabili tým?

Ne, kluci byli v zápase a žili jím. Myslím, že jsme hráli více než důstojné utkání. Síla, která proti nám stála, se najednou bála. Bušili jsme do nich. Ale je to furt dokola, zase bych se opakoval s góly.

Jak těžké bude vstřebat zklamání a zkoncentrovat se na sobotní zápas o bronz?

Nic jiného nám nezbývá. Musíme přepnout a zapomenout. Máme šanci udělat medaili. Chtěli bychom se radovat, vyhrát poslední utkání. Zlatý medailový sen se nám rozplynul, ale pokusíme se udělat alespoň bronz. I to je velká, obrovská motivace. Přijeli jsme sem pro medaili, teď se nám zavřela zlatá a stříbrná, tak musíme vyhrát tu třetí.