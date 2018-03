Bolestivé Jandačovo zjištění! MS bez tří olympioniků, mizivá šance i u dalších dvou

Devětačtyřicetiletý trenér musí definitivně zapomenout hned na tři hokejisty z KHL, které povolal na olympijské hry – obránce Jaroslavle Jakuba Nakládala a útočníky Lukáše Radila z moskevského Spartaku a Tomáše Zohornu z Chabarovsku.

„Kubu Nakládala čeká operace, Tomáše Zohornu zase vyřadilo ze hry zranění kotníku. U Lukáše Radila jsme se zhruba před týdnem dozvěděli, že rovněž má problémy závažného rázu. Léčba bude poměrně dlouhodobá," pokrčil Jandač rameny.

Nejsou to však jediné zlé zprávy, které musí strávit. Velmi pravděpodobně totiž zdravotní problémy neumožní na šampionátu startovat ani dalším dvěma olympionikům z Pchjongčchangu – zadákům Janu Kolářovi z Chabarovsku a Tomáši Kundrátkovi z Nižného Novgorodu.

Koláře trápí bolesti břicha

„Na Honzu Koláře bychom byli ochotní čekat dlouho, má ale poměrně závažné potíže v oblasti břicha, se kterými se potýkal už v průběhu sezóny i na olympiádě. Řeší to s docentem Pavlem Kolářem. Pokud léčba rychle nezabere, o mistrovství přijde," řekl Jandač. Kundrátka zase trápí rameno a MS se ho na 99 procent týkat nebude.

V průběhu pondělí si trenér bude volat s útočníkem Janem Kovářem, kterému už s Magnitogorskem skončila klubová sezóna. V úterý čeká rozhodující, sedmý duel čtvrtfinále KHL proti Ufě gólmana Čeljabinsku Pavla Francouze, o kterého má Jandač rovněž enormní zájem.

Řada absencí dává šanci poprat se o start na MS mladším hráčům. Třeba i čtyřem nováčkům v současném kádru – obránci Jakubu Galvasovi a útočníkům Martinu Kautovi, Davidu Tomáškovi a Adamu Musilovi.

„Mají šanci se ukázat. Naberou zkušenosti a třeba se jim otevře cesta dál. Plno kluků šlo v minulosti do dlouhé přípravy s tím, že šanci na mistrovství mají minimální, nakonec se ale do nominace dostali. Je to jen na nich," vybízí Jandač.

Kdo z NHL?

Ten pochopitelně sleduje i situaci v NHL. „Jsme v kontaktu, někteří hráči už jsou se svými týmy zcela bez šance na play off," uvedl trenér. Jde třeba o Martina Frka z Detroitu, Radka Faksu z Dallasu, Michaela Frolíka z Calgary nebo duo z Chicaga Davida Kämpfa a Jana Ruttu.

„Ještě ale přijdou zdravotní prohlídky, některé zase čekají jednání o nové smlouvě. Budeme čekat, jak se situace vyvine," řekl Jandač, konkrétní jména možných posil ale nechtěl vyřknout. Přiznal však, že monitoruje i farmářské celky v zámoří.

Otazník pak zůstává u Martina Nečase. „Máme o něj zájem, až dohraje s Kometou play off. Je ale otázka, jestli se pak nevrátí do zámoří, na farmu Caroliny. Chtěli jsme na to znát odpověď, tu jsme ale nedostali, jelikož v Carolině teď panuje trochu bezvládí, když nemají generálního manažera. Prý nám teprve dají vědět," prohlásil Jandač.

V jeho současném kádru figuruje 23 hráčů, v pondělí se mu jich na prvním tréninku v pražských Holešovicích hlásilo 16. Martin Kaut se připojí v úterý, David Tomášek, Robert Kousal a Michal Řepík o den později. Michal Birner a nejspíše i Roman Červenka, jenž doléčuje menši zranění, budou k dispozici 1. dubna v Příbrami. Michal Jordán se bude hlásit 9. dubna. Jandač v průběhu tohoto týdne plánuje i donominovat některé hráče z Liberce nebo Hradce, kterým po dnešním sedmém semifinále skončí klubová sezóna.

Prvními přípravnými zápasy před šampionátem budou pro Jandačův výběr souboje se Švýcarskem 4. a 5. dubna v Příbrami, 13. a 14. dubna pak odehraje rovněž v rámci Euro Hockey Challenge dvojutkání ve Francii proti domácí reprezentaci. Následovat budou v Pardubicích Carlson Hockey Games proti Finsku, Švédsku a Rusku, generálku na MS proti stejným soupeřům pak na konci dubna obstarají Švédské hokejové hry.

Do mistrovství světa v Kodani vstoupí národní tým 5. května zápasem proti Slovensku, v základní skupině se pak ještě postupně střetne se Švédskem, Švýcarskem, Ruskem, Běloruskem, Francií a Rakouskem.