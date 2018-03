Děda mi chybí každý den. Byl by na mě strašně pyšný, ví pokračovatel slavného rodu

Musel jste odkládat narozeninovou oslavu?

Narozeniny moc neslavím, ale pozvánka do reprezentace je určitě dobrý dárek. Je zvláštní, že to takhle vyšlo. Je mi jednadvacet, už i v Americe jsem odedneška dospělý. S mamkou jsme si ráno zašli na snídani, bylo to fajn.

V roce 2014 jste reprezentoval Kanadu na Memoriálu Ivanu Hlinky, pak jste si ale vybral českou reprezentaci. Jste za toto rozhodnutí zpětně rád?

V Kanadě je v mládežnickém i seniorském hokeji mnohem větší konkurence. Jsem rád, že můžu reprezentovat Česko jako děda, táta nebo strejda, prostě celá moje rodina. Beru to jako velkou čest.

Těší vás, že účastí v reprezentaci napodobujte nejen dědu s tátou, ale i strýce Bobbyho a staršího bratra Davida?

Jsem rád, že rod Holíků, resp. Musilů pokračuje. Doufám, že si někdy v reprezentaci zahraju i s bráchou Davidem. Bylo by to výborný, musíme ale makat.

David absolvoval reprezentační přípravu na MS vloni, i když na šampionát v Paříži se nepobojoval. Blahopřál vám nyní?

Pogratuloval mi, na víc ale nebyl čas, protože v neděli hrál velký zápas (s Třincem postoupil v sedmém zápase čtvrtfinále play off přes Pardubice). Určitě si ale ještě popovídáme.

Pociťujete kvůli jménu Musil větší tlak? Že vás každý bude srovnávat s tátou nebo dědou Holíkem?

V mládí jsem na to myslel, ale už to tak neberu, zvyknul jsem si. Jsem rád, že jsem měl takového dědu, strašně moc mě toho naučil. Všechno dělám pro něj.

Od smrti vašeho dědy za necelý měsíc uplynou už tři roky...

A každý den mi chybí, každý den na něj vzpomínám. Byl by na mě strašně pyšný, když jsem teď v reprezentaci. Makám pro něj, abych se jednou dostal do NHL.

Jak se vlastně seběhlo, že se hlásíte už nyní na srazu národního týmu? Vždyť zámořská AHL, v níž jste tuto sezónu nastupoval za San Antonio, stále běží?

To je na delší vyprávění...

Povídejte.

St. Louis, které mě v roce 2015 draftovalo pro NHL, v této sezóně jako jediný tým NHL nemá svou farmu. Takže jsme byli rozhozeni do jiných týmů. Já šel na farmu Colorada, vedení Avalanche se ale rozhodlo, že na farmě mají dostávat příležitost jeho hráči. Skoro celý rok tak byli preferováni hráči Colorada.

To lze, aby tým NHL neměl svůj rezervní tým?

Minulou sezónu jsme měli farmu v Chicagu, jenže když se NHL rozšířila o Vegas, právě oni šli do Chicaga. St. Louis zrušili smlouvu, museli si najít jiný rezervní tým, což se jim ale nepovedlo. Prý to podělal vlastník, nechtěl zaplatit peníze. Příští sezónu už ale budeme mít svoji farmu.

V probíhajícím ročníku jste odehrál 53 zápasů s bilancí tří gólů a osmi asistencí. Dávali vám v San Antoniu najevo, že nejste jejich?

Jo, ale nechci se k tomu vracet. Nekoukám se zpátky.

Šanci, že by vás St. Louis povolalo do prvního týmu a dočkal byste se tak premiéry v NHL, jste neviděl?

Je těžké být povolaný, když jsem celou sezónu moc nehrál a neměli mě šanci vidět. Bylo těžké se na farmě Colorada prosadit.

Kdyby se tedy neozval národní tým, měl byste už po sezóně?

Asi jo. Nebo bych byl na farmě, ale asi nehrál. Nevím, co by se dělo. Jsem rád, že si v národním týmu můžu spravit náladu. I v St. Louis mi doporučili přidat se k národnímu týmu.

Jak jste se vůbec o pozvánce do nároďáku dozvěděl?

Od agenta jsem se před týdnem doslechl, že je to ve hře. Potom mě s pozvánkou zkontaktoval Jiří Fischer (generální manažer reprezentace). Chci ukázat, co ve mně je. Dám do toho všechno. Vím totiž, že když se nepředvedu teď, další pozvánku už nemusím dostat.

Napadlo by vás během sezóny, že se na jejím konci budete hlásit na reprezentačním kempu před MS?

Popravdě jsem o reprezentaci vůbec nepřemýšlel. V Kanadě jsem se soustředil jen na klub. Byl jsem v šoku, když to vyšlo, celá rodina byla za mě ráda.

Pokukujete i po nominaci na MS?

To je jasný, jinak bych na kemp vůbec nejel. Mistrovství světa je snem každého, kdo je v přípravě. Je správný jít do toho s tímto cílem. Je to obrovská motivace. Chci lidem ukázat, co ve mně je.

S kým se ze současného reprezentačního výběru znáte?

Odmalička jsem hrál s Davidem Tomáškem, s Patrikem Bartošákem jsme nastupovali v juniorce v Kanadě. Těším se, že poznám i další kluky.

Očekáváte, že vám chvilku potrvá zvyknout si na evropský styl hokeje?

Dlouho jsem na evropských kluzištích nehrál, tak uvidíme. AHL je ale docela rychlá soutěž, takže snad nebudu mít velký problém. Musím být připravený na všechno, dobří hráči si na jakoukoliv změnu dokážou rychle zvyknout.