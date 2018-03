Kamarádi z dětství Pyrochta s Ordošem se sešli v reprezentaci. Vzájemně se podporujeme, říkají zelenáči

V kabině Liberce sedí Filip Pyrochta s Janem Ordošem vedle sebe a ještě v pondělí spolu bojovali za Bílé Tygry s Hradcem Králové o semifinále play off. I po vyřazení však budou liberečtí odchovanci hrát v jednom dresu. Kouč národního týmu Josef Jandač oba povolal do přípravy před mistrovstvím světa v Dánsku. Pyrochta už dvakrát reprezentoval, Ordoš je úplným nováčkem.

Funguje nominace do národního týmu jako náplast na bolest z vyřazení?

Pyrochta: Samozřejmě jsme zklamaní. Dostali jsme se takhle daleko a nakonec jsme sedmý zápas prohráli. Nominace je příjemná zpráva, ale raději bych, kdyby ještě pokračoval náš týmový výkon v play off za klub.

Ordoš: Je jasné, že mě mrzí, že jsme v sedmém zápase vypadli. Je to obrovská škoda. Ale teď s tím už nic neuděláme. Reprezentační pozvánka pro mě každopádně bylo obrovským překvapením, protože jsem neměl vůbec žádné informace, ani nikdo nenaznačoval, že bych měl jet. Volal mi pak pan Jandač a ptal se, jestli jsem zdravý a mám chuť jet. Samozřejmě jsem řekl, že mám. Je to příjemné překvapení.

Pro Filipa to však až tak nečekané být nemohlo, ne?

Pyrochta: Samozřejmě taky bylo! Nečekal jsem to. Jsem rád, že jsem pozvánku dostal, těším se na to, je to pro mě něco nového.

Bylo by však s podivem, kdyby vás reprezentační trenér při vaší formě v play off vyzkoušet nechtěl.

Pyrochta: To nevím (usměje se). Ale vážím si toho a rád pojedu reprezentovat.

Jaké to je teď neustále poslouchat samé pochvaly, netočí se vám z toho hlava?

Pyrochta: Je to příjemný, ale hlavně nesmím usnout na vavřínech. Teď se klubová stránka uzavřela, ale příští rok bude zase něco nového, nová výzva. Furt je potřeba pokračovat, makat, nezastavit se.

Je to výhoda, že jste v reprezentaci spolu?

Ordoš: Určitě. Známe se od mladšího dorostu, od nějakých čtrnácti let. A sedíme spolu v Liberci i v šatně, takže se vzájemně psychicky podporujeme celou sezónu.

Pyrochta: Můžeme si vzájemně postěžovat i psychicky pomoci...

Zasnili jste se někdy v těch čtrnácti letech, že byste jednou mohli reprezentovat spolu?

Ordoš: Sen to asi byl, ale určitě nás nenapadlo, že se to stane.

Pyrochta: Já spíš řešil školu, abych ji dodělal. (usměje se)

Budete spolu na pokoji?

Pyrochta: Jestli bude ta možnost, tak ano. Ale uvidíme, jak to bude. Třeba nás budou chtít rozhodit mezi ostatní kluky, kteří už mají něco za sebou. Ale kdyby to šlo, tak Ordy je pro mě první volba.

Jak vnímáte své šance dostat se až na mistrovství světa?

Pyrochta: Myslím, že všichni začínají na stejný startovní čáře a všichni o to bojují. Je to dlouhá cesta, hrozně moc zápasů. Myslím, že šanci mají všichni stejnou. A komu se bude dařit a bude mít dobrou aktuální formu, tak pojede.

Ordoš: Já jsem nováček, takže půjdu den ode dne a budu rád za každý trénink, který tam budu. Nic od toho nečekám, budu sbírat zkušenosti, jsou tam úžasní hráči, alespoň většina...

Pyrochta: Ty taky! (směje se)

Těšíte se na někoho speciálně?

Ordoš: Spíš celkově. Bude to obrovská zkušenost.

Budete pokračovat v Liberci i v příští sezóně?

Pyrochta: Mám v Liberci smlouvu, takže bych měl určitě pokračovat.

Ordoš: Já taky.

Očima Filipa Pešána:

„Jsem hrozně rád, že tito kluci dostanou šanci. Tajně doufám, že Filip Pyrochta mistrovství světa udělá, Honza Ordoš to bude mít samozřejmě o dost těžší. Filipa Pyrochta byl v druhé půlce sezóny a speciálně v play off podle mě nejlepší bek extraligy."