Červenka končí ve Fribourgu a cítí, že tlak na medaili je v reprezentaci čím dál větší

Po brzkém vyřazení Fribourgu ze švýcarského ligového play off nechtěl hokejový útočník Roman Červenka ještě končit sezónu. Navíc je stále hladový po úspěchu s národním týmem a také proto se už zapojil do kempu před MS, který pokračuje tento týden v Příbrami.

„Vždy se snažím přijet, když to jde. Nejdůležitější je být zdravý a mít chuť. Je před námi další pokus utnout šest let čekání medaili a po olympiádě všichni cítí, že ten tlak je čím dál větší. Pět týdnů do začátku šampionátu v Kodani sice bude hodně dlouhých, ale pořád je tu šance završit sezónu líp než v klubu," připomíná Červenka čtvrtfinálové vyřazení Luganem 1:4 na zápasy.

„Bylo to hratelné, jenže během série se projevilo, že Fribourg neměl zase tak široký kádr. Pro klub dopadla sezóna určitě lépe než loni, kdy se hrálo o záchranu, ale o žádném úspěchu bych nemluvil, prostě nic výjimečného," uvažuje Červenka, jenž si ještě před velikonočním nástupem na kemp stihl jít zabruslit do Letňan.

Také prožil rodinnou radost při fotbale. „Koukal jsem, jak brácha v lize vyrovnával proti Spartě," zmiňuje Červenka mladšího bratra Marka, jenž obléká dres Teplic. Reprezentaci doplnil společně s dalším útočníkem Fribourgu Michalem Birnerem. První přípravné utkání se Švýcary, které sehraje český tým v Příbrami už ve středu, se jich ale z rozhodnutí kouče ještě týkat nebude. „Porce celkem deseti zápasů před mistrovstvím se musí nějak rozložit," uvědomuje si 32letý útočník hledající nové angažmá.

Návrat do extraligy nevylučuje

Ve Fribourgu mu skončila smlouva. „Byla tam sice i varianta pokračování, ale cítím, že je čas udělat zase změnu. Rozhodně jsem ale rád, že jsem si dva roky mohl zkusit nový styl života, tak i hokeje, který se hraje nahoru dolů, rychle a hodně intenzivně. Švýcarsko je čistá země s mnoha pravidly, na něž si musíte zvyknout, ale ta zkušenost je fantastická," říká Červenka.

Nyní čeká na konkrétní nabídky. „Do úvahy přichází KHL nebo třeba nějaké jiné švýcarské kluby, ale nevyloučil bych ani extraligu. Musí mi to dávat smysl, ale tím vůbec nemyslím jen finančně. Týká se to všeho možného: trenéra, města, všech těch drobností, na něž člověk už musí v mém věku koukat," uvažuje Červenka.

Nechce se ale s novým angažmá unáhlit. „Párkrát jsem se nechal zatlačit tím, že jsem něco podepsal hned, to už nechci opakovat. Člověk už ví, jak to chodí, takže bych si rád nechal čas na rozmyšlenou a v klidu si počkal, abych se rozhodl podle intuice a co nejlépe. Ať už to bude na rok, nebo na delší dobu," říká.