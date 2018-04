Alois Hadamczik se vrací do českého hokeje! Pětašedesátiletý trenér povede od příští sezóny reprezentaci do osmnácti let. Novým koučem hokejistů do dvaceti let pak byl jmenován třinecký Václav Varaďa, jenž tak u juniorského výběru nahrazuje Filipa Pešána. Na svém úterním zasedání to schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.