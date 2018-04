Nezapomenutelný Galvasův debut! Nejdřív gól, pak poraněná čelist a jízda do nemocnice

Pro osmnáctiletého olomouckého obránce Jakuba Galvase skončil debut v hokejové reprezentaci předčasně. Přitom premiérový zápas v českém dresu ozdobil už v 9. minutě gólem, jenže vzápětí po devastačním zásahu loktem do obličeje odešel z ledu.

„U Galvase došlo k poranění spodní čelisti, v kabině mu to navíc hodně oteklo. Ještě během utkání tak odjel do motolské nemocnice, vypadá to na vnitřní šití v ústech a odborný stomatologický zákrok," uvedl lékař mužstva Tomáš Vyskočil na adresu talentovaného hráče.

Ke čtvrteční odvetě se Švýcary nebude Galvas schopen nastoupit. „Snad to pro něj není konec velké šance," doufal trenér Josef Jandač. Když jeho asistent Jaroslav Špaček po čtvrtfinále play off s Plzní přímo na ledě mladému obránci sděloval, že se zase brzo uvidí, Galvasovi ani nedošlo, že tím myslí pozvánku na soustředění reprezentace před MS. Chtěl v národním týmu především sbírat zkušenosti, na ledě však prožil jen tři a půl minuty.

Každopádně ale předčil otce Lukáše, jenž odehrál tři utkání na Karjale 2012, ale mezi střelce se nezapsal. Potomek může mít gól jako eso v rukávu při hecování s tátou, s nímž nastupoval celou sezónu v obraně Olomouce. „Když je třeba, tak mi táta samozřejmě radí, ale v kabině si nehrajeme na rodinu," přiblížil ještě před utkáním Galvas.