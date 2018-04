Švýcaři nás vystřelili z bot, zoufá si Jandač, jak se mu rozpadá obrana. Přibude mu Kaše

Dvě výhry v úvodních přípravných duelech nad Švýcary ho pochopitelně těší, mnohem víc ale kouče české hokejové reprezentace Josefa Jandače trápí, jak se mu po nich rozpadá obrana. Zranění si totiž přivodili hned čtyři zadáci. Ve středu po ráně do obličeje nedohrál Jakub Galvas, do čtvrtečního zápasu vůbec nenastoupil Ondřej Vitásek a Vojtěch Mozík s Adamem Poláškem zase utkání nedokončili. Trenérovi tak aktuálně v kádru zbyli jen čtyři zdraví beci...

Co přesně s Vitáskem, Mozíkem a Poláškem je?

Vitásek ráno před zápasem došel na rozbruslení s tím, že má problémy s kyčlí, které mu nedovolily nastoupit do zápasu. Mozík z něj zase v polovině třetí třetiny odstoupil, protože dostal kolenem na koleno. Do souboje nešel moc chytře, nechal v něm nohu a s jeho kolenem to nevypadá moc dobře.

Je naděje, že se stihnou dát během pár dnů zdravotně do pořádku?

Zatímco u Vitáska je šance, že se jeho zdravotní stav zlepší, u Mozíka to bohužel nevypadá na krátko. Ke konci zápasu navíc odstoupil ze hry Adam Polášek, takže jsme dohrávali jen na čtyři beky. Dva zápasy a Švýcaři nás vystřelili z bot. (Polášek má problémy s levou rukou, podle svých slov by měl být ale během dvou dnů v pořádku - pozn. aut.)

A Galvas, který ve středu po zápase zamířil na vyšetření do motolské nemocnice?

Uvidíme. Jsme domluvení, že mi dá vědět. V přípravě na mistrovství světa ale pokračuje dál. Snad se dá dohromady.

Národní tým se znovu sejde v pondělí, v pátek a sobotu ho čekají dva duely Euro Hockey Challenge ve Francii s domácí reprezentací. Chystáte se nyní pod dojmem zranění beků povolat další hráče?

Budeme čekat na skončení semifinálových sérií extraligy, máme tam ve hře některé hráče. Ale zase tolik jich není, a to ani v zahraničních soutěžích.

A co když semifinálové série nejpozději o víkendu neskončí? Mít tak malý počet beků nestačí.

Uvidíme, co by se dalo dělat. Teď bezprostředně po zápase nevím, nepočítal jsem s tím, že po prvních dvou zápasech budeme mít čtyři beky out. Věřím tomu, že se dají brzy dohromady. Když ne už v pondělí, tak v dalších dnech. U Vojty Mozíka ale úplně optimistický nejsem.

Jsou nějací hráči, kteří se k týmu připojí už v pondělí?

Podle původního plánu to bude obránce Michal Jordán, ze švédské Mory jsme se pak rozhodli povolat útočníka Davida Kašeho. Ve čtvrtek skončila klubová sezóna v Čeljabinsku brankáři Pavlu Francouzovi, tak se s ním spojím. Chci mu ale určitě dopřát pár dní volna.

V neděli končí základní část NHL. Už máte představy, kdo by mohl být ze zámoří k dispozici?

Představy máme, kluky už jsme zkontaktovali, ale musíme si počkat na výstupní prohlídky. Má to na starost Jirka Fischer. Oslovili jsme kluky, jejichž týmy nepostoupí do play off. Někteří z nich ale půjdou na farmu.

Chtěl byste je mít v týmu už na Carlson Hockey Games, které se uskuteční v Pardubicích od 19. do 22. dubna?

Ti mladší hráči budou po skončení NHL poslaní svými kluby ještě na týden na farmu. Ta končí až v půlce dubna, takže by to na turnaj v Pardubicích nebylo. U ostatních bych byl rád, aby dorazili co nejdřív. Ale je ještě v jednání, kdy přesně to bude.