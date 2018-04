Kaut premiérovým gólem potěšil nejvíc maminku, získala další přírůstek do sbírky

„Za tu branku jsem moc rád. Puk mám díky klukům schovaný a už se na něj určitě těší maminka, to je poctivá sběratelka podobných trofejí. Sice nevím, kde, ale rozhodně má i kotouč, kterým jsem dal svůj první extraligový gól," usmíval se mladý útočník, jenž si užíval parádní atmosféru prakticky vyprodaného hlediště. „Snažil jsem se hlavně nebýt nervózní, pak bych asi nezahrál, jak umím," vykládal Kaut.

Na vlastní kůži pocítil obrovský rozdíl mezi extraligou a hokejem na mezinárodní scéně. „Myslel jsem, že to bude o trošku, ale hlavně v rychlosti je to asi tak o tři úrovně jinde. Vážně mě překvapilo, jak hodně se v repre lítá, ale důležité je nebát se a mít sebevědomí," líčil Kaut.

„Naše lajna byla silná do útoku, odmakali jsme každé střídání, ale taky tam byly chybičky dozadu. Trenér nás na ně upozorňoval, vždycky je co zlepšovat," tvrdil talent českého hokeje, který hrál na letošním MS do 20 let nyní by si rád proklestil cestu až na světový šampionát dospělých do Dánska. „Každý, kdo dostal pozvánku do tréninkového kempu reprezentace, se chce předvést, ale přitom nikdo tady nehrál na sebe. Přišlo mi, že šlapeme dobře jako tým," mínil Kaut, jehož starší bratr Tomáš válčí za Kladno v extraligové baráži.