Reprezentace má před MS první dvě posily z NHL. Koho se Jandač dočká?

Česká hokejová reprezentace má potvrzené první dvě posily z NHL, které se v přípravě poperou o místo na květnovém šampionátu v Dánsku. Příští týden, kdy národní tým čekají v Pardubicích České hokejové hry, by už měl mít trenér Josef Jandač k dispozici útočníky Filipa Chlapíka z Ottawy a Filipa Chytila z New York Rangers.

Filip Chytil (72) z New York Rangers kontroluje puk v zápasu s Washingtonem.

„Oba jsou to mladí kluci a mají zájem poprat se v přípravě o místo na mistrovství světa. Během sezóny pendlovali mezi farmou a NHL, v níž většinu zápasů odehráli spíš až ke konci základní části," prohlásil po úterním tréninku asistent trenéra národního týmu Václav Prospal.

Dvě zajímavé posily pro #narodnitym domluvil v zámoří Jiří Fischer - k týmu by se měli připojit Filipové @chlapa14 a @filip_chytil 🙌 Novinářům to dnes řekl Václav Prospal. pic.twitter.com/fjgeDlv4PV — Hokejový nároďák (@narodnitym) 10. dubna 2018

Dvacetiletý Chlapík i o dva roky mladší Chytil v probíhajícím ročníku poprvé nakoukli do NHL. Chlapík odehrál za Senátory dvacet zápasů, v nichž vstřelil gól a přidal tři asistence. Chytil v devíti zápasech za Jezdce zaznamenal branku a dvě přesné přihrávky. Na přelomu roku pak reprezentoval na juniorském světovém šampionátu.

„Očekávám od nich, že do týmu přinesou energii, nadšení i kreativitu. Věřím, že ukážou zdravou konkurenci a poperou se o místo. Nedá se ale říct, že by měli místo na šampionátu jisté," prohlásil Prospal, který se po svém návratu ze zámoří dnes poprvé objevil na tréninku reprezentace v pražských Holešovicích.

„Letos je spousta hráčů, kterým se nechtělo reprezentovat. Cítili se unavení nebo měli zdravotní problémy, kvůli kterým nemohli přijet. Otevírá se šance pro mladší generaci, což nám může i pomoct," soudí Prospal.

Do play off NHL nepostoupili se svými týmy ani obránce Rutta a útočníci Frk, Faksa, Sobotka, Jaškin, Frolík, Kämpf. Rutta s Frkem už veřejně prohlásili, že by se rádi připojili k národnímu týmu.

Vedení reprezentace pochopitelně situaci v zámoří pečlivě monitoruje a o dalších posilách aktuálně vyjednává. „Jde o to, kteří kluci nám potvrdí zájem a chuť reprezentovat, musí navíc projít výstupními prohlídkami. Nechci zatím házet konkrétní jména – počkáme, až budeme mít vše potvrzené," prohlásil Prospal.