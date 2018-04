Citelné oslabení! Reprezentaci se z MS omluvil nejproduktivnější český bek sezóny NHL

Sedmadvacetiletý zadák, který před sezónou odešel z Chomutova do Chicaga a v dresu Jestřábů tak zažil svůj premiérový ročník v NHL, nedávno vyhlásil, že by rád národní tým pro MS v Dánsku posílil. Jenže nakonec na loňskou účast na šampionátu v Paříži nenaváže.

„Od Jirky Fischera (generální manažer národního týmu) jsme dostali přes esemesku informaci, že Honzu neuvolnila organizace Blackhawks, takže Rutta na mistrovství světa bohužel nebude,“ prohlásil po středečním tréninku asistent reprezentačního trenéra Jiří Kalous.

Rutta odehrál v ročníku za Chicago 57 utkání, v nichž vstřelil šest gólů a přidal čtrnáct asistencí, stal se tak nejproduktivnějším českým bekem sezóny NHL. V uplynulých týdnech a měsících však nebyl zcela fit zdravotně. „Zatím nemáme bližší informace, v Americe je nyní hluboká noc. Až se spojíme s Jirkou Fischerem, budeme vědět víc,“ řekl Kalous.

„Je to nepříjemná zpráva, protože Honza podával v Chicagu výborné výkony, a je velká škoda, že se nemůže zúčastnit mistrovství. I z toho důvodu, že je to pravák, který by se nám hodil do přesilovek. Je to citelné oslabení,“ posteskl si Kalous.

Pojede místo Rutty Šimek?

V týmech NHL, které nepostoupily do play off, už český nároďák jiného obránce nemá. Vedení reprezentace ale monitoruje situaci okolo Radima Šimka, který patří San Jose, celou sezónu ale odehrál na farmě v AHL za Barracudu.

„V současné době je pořád na farmě, neustále však musí být připravený, kdyby si ho vyžádalo San José pro play off. Zatím jsme na něj bohužel nedosáhli,“ mrzí Kalouse.

Reprezentaci nyní čekají v pátek a v sobotu zápasy ve Francii proti domácímu národnímu týmu. Podle předchozí dohody s týmem neodcestuje zraněný obránce Vojtěch Mozík, volno dostali i bek Adam Polášek a útočník Roman Červenka.

Ve středu navíc trenéři rozhodli, že doma zůstane i zadák Ondřej Vitásek, který si v minulém týdnu v duelu se Švýcary poranil kyčel. Předchozí dva dny sice trénoval, dnes ale na ledě chyběl. „Je v péči docenta Koláře. Dostane intenzivní čtyřdenní léčení a uvidíme, jestli dojde ke zlepšení,“ hlásil Kalous.