Nechci hrát tajného, říká Červenka o novém angažmá. Loví ve třech lokalitách

Řešíte Švýcarsko, KHL a českou extraligu ohledně svého dalšího angažmá?

Přesně. Tohle jsou správné tři možnosti, NHL tam není.

Všechny tři ligy jste poznal, jaká je vaše priorita?

Nemám nic takového, nabídka mě musí chytit. Dám si dohromady plusy a minusy klidně na papír, pak se rozhodnu. Musím taky myslet na rodinu, malého, takže uvidíme. Nespěchám na to. V klubech se mění trenéři, je čas.

Co by hovořilo pro KHL?

To by muselo ještě za to stát. Aby byl dobrý trenér, taky rubl spadnul (smích). Uvidíme, jestli to má ještě cenu. Mně se líbilo ve Švýcarsku, Čechy přichází v úvahu, třeba delší smlouva. Nechci hrát tajného, ještě nevím, ale tyto tři možnosti připadají v úvahu. Žádná možnost nemá více procent.

Zeptám se přímo, je ve hře Mladá Boleslav?

(úsměv). Je těžké být konkrétní, zatím to není ve fázi... jsem s někým v kontaktu, ale je to zatím ve stavu, jak by to mohlo vypadat. Nechci o tom konkrétně mluvit. Nechci na nic tlačit, chci udělat nejlepší rozhodnutí v ten správný moment.

Ve Švýcarsku jste hráli s Fribourgem ve spodní části tabulky, rozhoduje o novém klubu i možnost zahrát si o titul?

Rozhodně, to je jeden z velkých bodů, který bych chtěl. Pokud bychom byli letos zdraví, tak věřím, že jsme mohli hrát klidně finále. Hokej je vyrovnaný, ale chci jí do klubu, kde budu cítit, že můžu ligu vyhrát.

A být lídr?

Stoprocentně, věk na to ještě mám, cítím se dobře, chtěl bych pomoci týmu.

Rozhodují í hráčské vazby. Například Michal Vondrka skončil v Chomutově, mohli byste se potkat, hrát spolu, což jste už zažil...

Jak jsem říkal, hodně věcí bude mít vliv - trenér, lidi, poloha klubu, ambice, rodina, aby malý mohl chodit do školky, školy. Samozřejmě spoluhráči, aby byla dobrá lajna a hokej mě bavil.

Národní tým má před sebou dva reprezentační zápasy ve Francii, vy ve čtvrtek neletíte, jaký je důvod?

Program je docela nahuštěný, v pondělí je další sraz v Pardubicích, čeká nás turnaj Euro Hockey Tour, tak jsme se s trenérem domluvili, že nepojedu, jsem za to rád. Bude toho ještě dost do mistrovství.