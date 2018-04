Hokejová osmnáctka se chce na MS vklínit mezi favority

V nejsilnějším možném složení odletí v noci na sobotu do dějiště mistrovství světa hráčů do 18 let hokejová reprezentace. Trenér David Bruk má v kádru i pětici z juniorských zámořských soutěžích v čele s kapitánem Liborem Zábranským mladším. Češi se v Čeljabinsku a Magnitogorsku budou snažit zaskočit favority a prosadit se na medailové pozice, na které se v uplynulých jedenácti letech probojovali jen jednou - v roce 2014 byli druzí.