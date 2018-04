Kouč hokejistů Jandač: V druhé polovině jsme Francouze přehrávali

"My jsme neměli úplně špatný start, první minuty nebyly špatné, ale potom jsme polevili a inkasovali dvě branky. Myslím, že to nás trošku přibrzdilo, neměli jsme dobrý pohyb. Pak ve druhé půlce zápasu - hlavně ve druhé polovině druhé třetiny - když jsme otočili skóre, jsme Francouze přehrávali a zaslouženě jsme utkání obrátili," řekl Jandač novinářům.

Češi si sice během úvodního dějství připsali více střeleckých pokusů mezi tyče, jenže prohrávali s nadšeně bojujícími domácími 0:2. "S první třetinou jsme nebyli spokojení. Hra nebyla dobrá a i třeba některá hokejová řešení v těch šancích, které se nám nabídly, tak jsme v nich byli málo chytří v zakončení," řekl.

"Pak se to změnilo při těch rychlých gólech, které tam napadaly, bylo to po nějakém důrazu v předbrankovém prostoru, takové ty jednoduché góly. Kaše to pěkně trefil. Byly tam ale i jiné situace, které volaly po gólu, ale to řešení nebylo ideální," dodal Jandač.

Hned tři útočníci z jeho výběru Matěj Stránský, David Kaše a David Šťastný skórovali v seniorské reprezentaci poprvé a přispěli k obratu. "Máme hodně nových hráčů, a když už pak dají i nějaký první gól, tak jedině dobře. Hlavně, aby to takhle padalo i dál, nejen těmto novým klukům, ale i těm, co mají něco odehráno," přál si Jandač.

Nelíbila se mu hra v přesilovkách. "Dneska jsme je každopádně nesehráli dobře. Inkasovali jsme navíc v oslabení, ale naše přesilovky jsme nehráli vůbec dobře, přitom jsme jich hráli dost. Tam musíme do zítřka něco změnit," prohlásil Jandač.

K malým změnám dojde i v sestavě pro sobotní odvetu v Cergy. V brance nahradí Dominika Furcha Patrik Bartošák, do hry naskočí i zkušený forvard Michal Řepík, který dnes odpočíval. "Ještě uvidíme, koho nahradí. Obránci budou hrát stejní," přiblížil Jandač.