Začátek byl zase ospalý, ale tým má dobrého ducha, dáváme dost gólů, hodnotil Jandač

Čeští hokejisté po pátečním vítězství na ledě Francie 5:2 zvítězili i v sobotní odvetě. I tady museli dohánět náskok soupeře 2:0, ale pak se rozjeli a slavili výhru 6:2. "Vítězství je dobré, dáváme i dost branek, tým má dobrého ducha, ale co se týká hry, tak je pořád co vylepšovat," hodnotil po utkání sobotní duel kouč české reprezentace Josef Jandač.

Úvod utkání se českému týmu znovu nepovedl, což Jandače nemile překvapilo. "Bylo to trošku podobné, znovu stav 2:0 pro Francii, pak jsme začali trošku hrát, postupně jsme přidávali branky a hru kontrolovali," myslí si český trenér. "Začátek byl zase trošku ospalý. Z mého pohledu to bylo podobné, ale rozdíl byl v tom, že v sobotu vyhrály speciální týmy své části při přesilovkách a oslabeních, zatímco v pátek je prohrály," našel klad Jandač.

V obou duelech se v českém dresu prosadil střelecky útočník David Kaše. I ten kroutil hlavou nad tím, že Francie v úvodu šla do vedení. "Rozhodně nechceme v každém utkání prohrávat 0:2, takže určitě musíme zlepšit vstupy do zápasu. Musíme si na to dávat pozor, ale je důležité, že se nám ten nepříznivý stav povedlo otočit," konstatoval reprezentant. Ten vnímal, že odveta proti Francii byla vyhrocenější než první duel. "Byl tam faul, kterým se spustily šarvátky, v tom byl asi největší rozdíl."

Útočník Martin Kaut uznal, že Francie zaskočila český tým parádním úvodem. "Francie na nás vlítla a první třetinu jsme hráli špatně, ale naštěstí jsme dali na jejím konci gól v přesilovce na 1:2, což si myslím, že nám pomohlo a nakoplo nás to," ohlížel se za utkáním Kaut. "Pak už si myslím, že jsme zbytek zápasu byli lepší. Takhle otočený zápas, navíc podruhé za sebou, je určitě cenná zkušenost."