Vorobjovovi premiéra v roli hlavního kouče sborné zhořkla

Porážkou začal své angažmá v roli hlavního kouče sborné dosavadní asistent Ilja Vorobjov, který nahradil před týdnem nečekaně odstoupivšího Olega Znaroka. O druhé prohře Ruska v seriálu Euro Hockey Tour ve 41. minutě rozhodl Fredrik Händemark.

Rusové nasadili do hry všechny čtyři posily z NHL - útočníky Jevgenije Dadonova z Floridy, Nikitu Sošnikova ze St. Louis, Antona Slepyševa z Edmonton a Pavla Bučněviče z New York Rangers. Chyběla naopak hvězda Petrohradu Pavel Dacjuk. Ve švédské sestavě se objevil ze zámořských hráčů jen útočník Lias Andersson z New York Rangers.

Do první výraznější šance zápasu se dostal ve třetí minutě hostující Liss, na gól si však museli diváci počkat až do závěru třetiny. K nelibosti většiny z nich skóre otevřeli Švédové, hned první přesilovou hru využil Zackrisson.

Úvodní početní výhodu ale proměnili v branku i Rusové, ve 22. minutě vyrovnal Dadonov. Další faul Seveřanů sborná nevyužila, obránce Gavrikov trefil jen horní tyč.

Následně se ve čtyřech ubránili Rusové, ale po 40 sekundách třetí části opět prohrávali. Wikstrandovu střelu tečoval Händemark a Švédsko vedlo. Sborná vrhla síly do útoku a Hellberg ve švédské brance si na nedostatek práce nemohl stěžovat. Ruský tlak přibrzdilo vyloučení Semjonova, při kterém trefil Andersson tyč. Seveřané těsný náskok udrželi až do konce.