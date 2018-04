Jandač chce vytáhnout trumfy z NHL. Proti Rusům by rád dal do branky Ritticha, hrát může i Frk

„Chtěl bych do branky poslat Davida Ritticha. Alespoň takovou mám představu, ještě si o tom musíme promluvit," překvapil trenér Josef Jandač vyslovením jména 25letého gólmana z Calgary, který se k reprezentaci připojil teprve ve středu a původně se Rittichovo využití plánovalo až na Švédské hokejové hry v Södertälje koncem příštího týdne.

Naskočit by dnes mohl také útočník Martin Frk z Detroitu, jenž přiletěl ze zámoří teprve v pátek odpoledne. „Zatím si byl jednou na ledě zabruslit. Taky s ním na téma nasazení do zápasu pobavíme, ale pokud by se na to cítil, tak ho do sestavy prostě flákneme," uvedl Jandač směrem k dalšímu debutantovi.

Češi mají na kontě šest bodů a podobně jako loni sahají na domácím podniku Euro Hockey Tour po triumfu. „Turnaj bude gradovat soubojem s Rusy, kteří přivezli osm olympijských vítězů. Co víc si přát," tvrdí Jandač, jenž přes dosavadní neporazitelnost chystá opět změny.

„Sestavu znovu trochu promícháme, já si všechno ještě projdu ve smyslu, jestli tam není něco z hlediska zdravotního limitu," říká kouč. Michal Birner už předčasně ukončil přípravu na MS a jisté například je, že do turnaje nezasáhnou ze zdravotních důvodů Adam Polášek ani Michal Řepík.

„Polášek si jel léčit ruku a záleží na lékařích, jestli se ještě zapojí. Řepíkovi jsme s bolavým zápěstím dali volno a hlásit se bude znovu až při úterním tréninku v Praze," potvrzuje Jandač, jenž zatím na pardubickém ledě nevyužil ani brankáře Bartošáka a útočníky Ordoše a Orsavu. Míst na turnajové soupisce je jen třicet a pokud skutečně dnes nastoupí Rittich i Frk, tak zmíněné trio zůstane i pro zápas s Rusy mimo dění.

Oba skandinávské soupeře Češi porazili shodným výsledkem 3:1, když dva góly dali Finům i Švédům z přesilovek a výhru pokaždé pečetili při power play soupeře. Na sobotním skalpu úřadujících mistrů světa měl klíčový podíl Hanzlův útok s Nestrašilem a Stránským na křídlech. „Jsou takhle spolu už měsíc, od začátku přípravy. Vědí co a jak. Je tam fungující souhra, určitý návyk na herní systém, což je pochopitelně potěšující," řekl kouč

Slova chvály měl především pro centra, který jen vinou zdravotních potíží chyběl v olympijské nominaci. „Robin je chytrý, dokáže číst hru. Nepanikaří, nezmatkuje. Je to takový ten playmaker, co umí rozdávat puky. Možná by mohl i občas víc střílet, protože ta jeho trefa v přesilovce byla ukázková," mínil Jandač o hráči, který se zdá být hodně blízko zopakování účasti na MS. Loni v Paříži Hanzl debutoval.

V porovnání se čtvrtečním zápasem s Finskem ale v sobotu nebyli tolik vidět mladíci ze zámoří Zadina, Chlapík či Chytil. „Trošičku mě zklamal jejich pohyb, proti Švédům nebylo jejich bruslení zdaleka takové jako při premiéře. Nevím, jestli na ně dolehla nějaká únava z časového posunu. Doufám, že s Ruskem ukážou už zase víc energie," řekl kouč, který viděl v jejich hře i nepřesnost. „Chybky se stanou, jsou součástí hry. Malé nejsou až tak zásadní, velké samozřejmě ano," dodal Jandač.