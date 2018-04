Mistrovství světa je lákadlo, o němž jsem jako kluk snil, hlásí posila českého výběru z NHL

Prožil nejlepší sezónu v NHL, přesto Radek Faksa s Dallasem nebojuje o Stanley Cup. Hokejku ale čtyřiadvacetiletý útočník neopřel do kouta. Nechtěl končit už v dubnu. V úterý se připojil k reprezentaci, která ladí formu na mistrovství světa v Dánsku. „Mistrovství světa je lákadlo, po Stanley Cupu to je nejvíce, co může být. Když budu moc, vždycky rád přijedu. Jako malý kluk jsem o tom snil,“ řekl na srazu v Praze rodák z Opavy.

Ve své první sezóně v Ontario Hockey League byl nejlepším střelcem sezóny 2011/12. V draftu NHL 2012 byl jako 13. hráč celkově draftován týmem Dallas Stars, kde už má za sebou tři ročníky v nejlepší lize světa.

„Z osobního hlediska byla sezóna docela vydařená, hrál jsem hodně, radši bych to ale vyměnil za play off. Pořádně nikdo neví, co se vlastně stalo. Měli jsme sezónu super rozehranou, po 65 zápasech jsme ale měli sérii, kdy jsme z deseti zápasů devět prohráli a byli jsme mimo play off, nakonec nám to těsně uteklo," lituje ještě dnes.

Radek Faksa v NHL Sezóna Klub Zápasy Body 2015/2016 Dallas 45 12 (5+7) 2016/2017 Dallas 80 33 (12+21) 2017/2018 Dallas 79 33 (17+16)

Faksa si v této sezóně výrazně vylepšil statistiky +-. V předminulém ročníku NHL minus 6, v tomto ročníku už plus 21. K tomu se mu o polovinu ztenčil rejstřík trestných minut. Také si zlepšil procentuální úspěšnost ve střelbě i čísla na buly. „Už jsem tam třetí rok, bylo to lehčí."

V reprezentačním dresu se zúčastnil světového šampionátu v Rusku přede dvěma lety a odjel domů pátým místem. V roce 2016 hrál také na Světovém poháru v Kanadě, zde Češi skončili šestí. Medaile zůstala pokaždé vysoko.

„Nějakou vzpomínku na mistrovství světa mám, doufám, že to nedopadne jako v Moskvě. Musíme se ponaučit, protože nájezdy jsou loterie," oživil si v hlavě myšlenky na porážku ve čtvrtfinále s USA 1:2. „Na to nerad vzpomínám. Teď už vím co a jak, bude to snadnější," věří v lepší výsledek útočník, který přichází do týmu, kde je hodně mladých hráčů, tým má věkový průměr okolo 24 let.

Musí si zvyknout na širší hřiště

„Říkal jsem si, že budu jeden z nejstarších, a přitom si nepřijdu tak starý. Reprezentaci jsem sledoval už v Pardubicích, viděl jsem každý zápas. Bylo vidět, že kluci makají naplno, bylo tam nasazení, těším se."

Na širší hřiště si bude musel ale chvíli zvykat. Od úterý tréninky a od čtvrtka tři zápasy na Švédských hokejových hrách, kam národní mužstvo ve středu ráno letí.

„Na širším hřišti to je úplně jiný hokej, jsem rád, že můžu letět do Švédska a zahrát si na velkém hřišti. Budou tréninky, dva tři zápasy a bude to v pohodě," je v klidu před květnovým vrcholem sezóny Faksa.