Cestu českých hokejistů do Švédska zkomplikovalo letadlo. Co se stalo?

Hodně netradiční a nepříjemný rozjezd měla cesta českých hokejových reprezentantů do Švédska, kde ve čtvrtek v Södertälje vstoupí do Švédských her utkáním proti domácímu týmu. Český tým se totiž zdržel hned na letišti, kde se musela řešit netradiční závada letadla. To totiž měnilo pneumatiky.