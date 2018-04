Tak přece jen dorazí! Řízný bek na MS bude, Polák nikoli. A co Plekanec?

„Jsem velice rád, že Gudy se k nám připojí příští týden. Všechno ve Philadelphii prošlo. V noci v jednu jsem ještě mluvil s generálním manažerem Ronem Hextallem, který všemu dal zelenou. Gudy prošel prohlídkou," řekl novinářům ve Švédsku, kde se reprezentace připravuje na Švédské hokejové hry, generální manažer českého týmu Jiří Fischer.

Gudas nezažije atmosféru mistrovství světa poprvé, pod trenérem Jandačem startoval už na loňském šampionátu v Paříži, kde čeští hokejisté skončili po porážce s Ruskem ve čtvrtfinále. Před čtyřmi lety absolvoval i olympijské hry v Soči.

Radko Gudas prošel zdravotní prohlídkou a už je na cestě 💪, naopak další obránce Polák doléčuje zranění a nepřijede. S Tomášem Plekancem je realizační tým v kontaktu.#mshokej — Hokejový nároďák (@narodnitym) 26. dubna 2018

Kladenský odchovanec posbíral v základní části této sezóny NHL v 70 duelech 16 bodů za dva góly a 14 asistencí, v play off, v němž Letci vypadli v prvním kole s Pittsburghem 2:4 na zápasy, nebodoval. Je jediným ze čtyři českých hráčů Philadelphie, který bude v Kodani reprezentovat. Jakub Voráček se omluvil kvůli únavě, o gólmany Petra Mrázka a Michala Neuvirtha pak vedení reprezentace neprojevilo zájem.

Gudas je osmým hokejistou a prvním obráncem v prozatímní Jandačově nominaci, který v tomto ročníku okusil NHL. Platí to i o brankáři Davidu Rittichovi a útočnících Radu Faksovi, Martinu Frkovi, Dmitriji Jaškinovi, Filipech Chlapíkovi s Chytilem a Martinu Nečasovi. Ten před návratem do Brna stihl odehrát jedno utkání za Carolinu.

Gudas se k národnímu týmu připojí příští týden ve středu před čtvrtečním odletem na šampionát do Dánska. „Jakmile se přepraví s rodinou zpátky do Čech, tak by se k nám připojil od začátku kempu na mistrovství světa," uvedl Fischer.

Plekanec? Uvidíme, jak se to vyvine

Ten se spojil i s obráncem Toronta Romanem Polákem, v plánu to má i s jeho spoluhráčem z Maple Leafs Tomášem Plekancem. „Roman Polák říkal na rovinu, že si musí vyřešit zdravotní problém s nohou, takže mistrovství světa se nezúčastní. Bude muset podstoupit zákrok a bude se připravovat na další sezónu, jakmile se uzdraví," prohlásil Fischer.

„Tomáš Plekanec byl včera v autobuse na cestě na letiště a jsme domluvení, že si dnes zase zavoláme. Jeho rodina je v Montrealu, byl trejdovaný do Toronta, kde strávil víceméně dva měsíce bez ní. Uvidíme, jak se to tam vyvine," uvedl Fischer na adresu účastníka deseti světových šampionátů, z nichž získal jedno stříbro a dva bronzy.

Aktuálně se reprezentace připravuje ve Švédsku, kde už dnes od 19 hodin vstoupí do Švédských her soubojem s domácí reprezentací. Nebude už u toho ale dvaadvacetiletý vítkovický obránce Lukáš Klok. Tým musel kvůli zlomené zánártní kůstce, která ho vyřadí ze hry minimálně na tři týdny, opustit a naděje na premiérový start na MS tak padla.

#narodnitym dnes opustil obránce Lukáš Klok kvůli zlomené zánártní kůstce. #mshokej — Hokejový nároďák (@narodnitym) 26. dubna 2018

Klokovi zranění přivodil během středečního tréninku tvrdou střelou Martin Frk. „Dostal pukem do nohy. Bylo to oteklé, mysleli jsme, že během noci může otok splasknout a nález se normalizovat. Bohužel dneska už ta bolest byla větší, takže jsme museli na rentgen, který potvrdil prasklinu zánártní kosti. Není schopen trénovat a není ani perspektiva, že by minimálně do tří týdnů mohl sportovat," řekl lékař českého týmu Dušan Singer.