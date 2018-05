Kde v Česku se bude hrát MS hokejových dvacítek? Už je jasno!

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, které se na přelomu let 2019 a 2020 uskuteční v České republice, budou hostit Ostrava a Třinec. Domácí reprezentace bude své zápasy hrát v Ostravě, kde se také bude bojovat o medaile. Turnaj se bude konat v tradičním termínu od 26. prosince do 5. ledna.

Český reprezentant Filip Chytil (21) během duelu s Ruskem na MS do 20 let. Ilustrační snímek

O tom, že se junioři sejdou na konci příštího roku v Třinci a Ostravě, se spekulovalo už delší dobu, až v minulých dnech ale zástupci Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) uzavřeli smlouvu s Mezinárodní hokejovou federací (IIHF).

"Před podpisem smlouvy jsme s mezinárodní federací museli jednat o halách i ubytovacích kapacitách. V minulých dnech se vše dotáhlo," řekl ČTK generální sekretář ČSLH Martin Urban.

Zatímco v případě Ostravy problém nebyl, neboť se zde v roce 2015 hrálo seniorské MS, u Třince museli představitelé ČSLH předložit potřebné informace o hale i hotelech.

Naposledy se v České republice šampionát dvacetiletých hráčů konal v roce 2008 a hostily jej Pardubice a Liberec.

Ostrava a kraj přispějí patnácti milióny

Ostrava přispěje na pořádání MS částkou zhruba 15 miliónů korun. Stejnou sumou by se měl na organizaci turnaje podílet Moravskoslezský kraj, menší částkou by mělo přispět druhé pořadatelské město Třinec. Novinářům to dnes řekl primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO).

V krajské metropoli se v příštím roce vedle sledovaného juniorského MS v hokeji bude v květnu konat také světový šampionát ve sledge hokeji. "Máme na rozdíl od mnoha jiných měst vybudovanou kvalitní sportovní infrastrukturu. Myslím, že jsme mnohokrát osvědčili schopnost tyto velké akce pořádat bez potíží. Kromě toho naši diváci o ty soutěže mají zájem," uvedl Macura.

Náklady na pořádání MSJ jsou podle primátora zhruba poloviční oproti seniorskému světovému šampionátu v roce 2015, který se konal v Praze a Ostravě. Na turnaj ve sledge hokeji pak chtějí město i kraj podle Macury shodně přispět po sedmi miliónech korun. V Ostravě by se mělo představit osm týmů.

"My se obecně snažíme u všech sportovních akcí, aby to bylo tak, že mají nějaký přesah do města. V případě šampionátu v para sledge hokeji bychom rádi podporu města spojili i s tím, aby tady byly vytvořeny podmínky pro vznik vlastního týmu para sledge hokejistů pod křídly HC Vítkovice," řekl Macura.