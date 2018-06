Jsem poctěn, že mě český hokej postavil na první místo, řekl nový kouč reprezentace

Říha byl zvolen jednomyslně a dvaapadesátiletý trenér získal kontrakt na dva roky. Jak vidí svoji budoucnost, kdo bude v jeho trenérském týmu?

"Miloš Říha, Filip Pešán, mluvil jsem i s Vencou Varaďou, jestli by měl také zájem. Většina členů výkonného výboru dávala důraz na to, aby trenér národního týmu trénoval na plný úvazek. Nejblíže k tomu byl Miloš Říha, který byl nakonec jednohlasně schválen. Jsem rád, že to takto dopadlo a on na naši nabídku slyšel. Cíle jsou jasné, vyhrát rozhodující zápas (čtvrtfinále MS), na to dlouho čekáme," okomentoval volbu Král.

„Jsem nesmírně poctěn, že mě český hokej postavil na první místo, i když jsem nebyl první v pořadí, na tom ale teď nezáleží. Ta práce mě lákala, je to něco jiného než práce v klubu, chci se toho zhostit zodpovědně. Chtěl bych navázat na Pepíka Jandače," nechal se slyšet Říha, který nyní skládá tým, který s ním bude u národního mužstva spolupracovat.

Původně přitom Říha nebyl první volbou, svazová generalita nejprve měla vyhlédnuté Martina Straku a Libora Zábranského. Majitelé a šéfové plzeňského klubu resp. brněnské Komety ale nabídku odmítli.

„Chtěl bych poděkovat předešlému týmu, spolupráce byla výborná, těžko něco vytknout. Škoda, že nebyla medaile, přišli v období, kdy nastala generační obměna. Tímto Pepovi děkuji," řekl Král směrem Jandačovi.