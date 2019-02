Hrouzek vyhrožuje. Nechci vidět žádnou ceduli na Brno! Co nabídne další díl seriálu Lajna?

Alkohol v autobuse při cestě na zápas? Klid. Ten je přece na klouby. A když z Havířova do Kladna, tak jedině přes Hradec, žádný Brno! To by pak mohl mít řidič také přibité ruce hřebíky na volantu. V tomhle je trenér Hrouzek neúprosný. Sledujte v neděli od 20:30 další díl komediálního seriálu z hokejového prostředí Lajna. Jako ochutnávku nabízíme sestřih hlášek ze 7. epizody s názvem Kladno.